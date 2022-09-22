موعد عرض مسلسل لا استطيع التأقلم مع هذا العالم، يعد مسلسل لا استطيع التأقلم مع هذا العالم من المسلسلات البارزة والمميزة التي تم اصدارها مؤخراً كما ويعتبر من المسلسلات التركية التي لاقت على اعجاب الملايين من الناس حول العالم وقصة هذا المسلسل مسلسل لا استطيع التأقلم مع هذا العالم ملأخوذة من قصة واقعية وهو من المسلسلات الدرامية والرومانسية والمشوقة ويتم عرض حلقة اسبوعياً يوم الأثنين عبر قناة ATV التركية ويتم ترجمتها الثلاثاء للعربية.

مسلسل لا استطيع التأقلم مع هذا العالم

تدور قصة مسلسل لا استطيع التأقلم مع هذا العالم أو ما يعرف أنني لا أستطيع التكيف مع هذا العالم”. حول شخصية البطل المسمى “الجزائر”، الذي أُجبر على العيش في حالة انفصام مع شخصيتين مختلفتين ومتناقضتين، بعد الصدمة النفسية التي تعرض لها خلال إحدى المهمات العسكرية الفاشلة، فيسعى إلى إخفاء ماضيه و يخفيها عن العالم من حوله، خاصة بعد زواجه من الدكتورة فيروزا، لكن الأمر لم يدم طويلا، وتنقلب حياته رأسا على عقب بعد الكشف عن أسرار الماضي الذي كان زواجه منه من أقوى من تلك الأسرار.

بطل مسلسل لا استطيع التأقلم مع هذا العالم

وكان بطل العمل، كينارجا، قد حدد في حسابه الشخصي على انستجرام موعد عرض مسلسل لا استطيع التأقلم مع هذا العالم في العشرين من الشهر الجاري، وهو ما ينسجم مع الصحافة التركية التي أكدت بدء عرضه. الحلقات الأولى في الأيام المقبلة سواء في أواخر سبتمبر 2022 م أو في بداية أكتوبر المقبل، ويلاحظ أن كادر العمل والقائمين على الإنتاج يتبعون طريقة خاصة من التشويق والإثارة، وذلك بإخفاء أي بيانات حول العمل. ولم يتم التطرق إلا لبعض رؤوس الأقلام، مثل الأدوار الرئيسية ومقتطفات من قصته، بينما بقي موعد العرض وعدد الحلقات وغيرها من الأمور خارج الحسابات.

قصة لا استطيع التأقلم مع هذا العالم

يقتصر الدور الأساسي على الفنانة، الشخصية الجزائرية، التي يؤديها الفنان Oktay Karinarga، بينما يمكن تلخيص باقي أدوار البطولة عمومًا بالأسماء التالية

النجم Oktay Kainarga. الممثلة إبرو أوزكان. الممثلة بيلين عقل. الفنانة الصاعدة مينا درمان.

انستقرام أوكتاي كايناركا الرسمي

بطل المسلسل مسلسل لا استطيع التأقلم مع هذا العالم هو النجم التركي البالغ من العمر 57 عامًا، أوكتاي كايناركا. ولد في ملاطية بتركيا في 27 يناير 1965 م. وهو معروف بأدواره الشرطية. ظهر في عدة أعمال كرجل. واشتهرت المافيا بشخصية سليمان شاكر في مسلسل وادي الذئاب في عدة اجزاء وكذلك مسلسل الاذنالي بين عامي 2008 – 2010 وظهر مؤخرا في الاعلان عن مسلسل “مسلسل لا استطيع التأقلم مع هذا العالم، مسلسل يستمر ما بين 2015-2024 م.

موعد عرض مسلسل لا استطيع التأقلم مع هذا العالم

بحساب متابع يقارب 1.8 مليون متابع من جميع أنحاء العالم، يتغاضى الأخير عن الجمهور والعشاق، وجميعهم من عشاق الدراما والأكشن التي اعتاد عليها Kainarja. بينه وبين الجمهور، يمكن تتبع حساب Kainarja على Instagram للبقاء على اطلاع على حداثته، من خلال زيارته مباشرة “.

مسلسل لا استطيع التأقلم مع هذا العالم مهو من المسلسلات التركية البارزة التي اكتسب قاعدة جماهيرية واسعة للغاية بمختلف دول العالم وهو من بطولة البطل التركي المشهور أوكتاي كايناركا الذي يبلغ من العمر 57 عاماً وقام بتمثيل مسلسل لا استطيع التأقلم مع هذا العالم الكثير من الممثلين البارزين بتركيا.