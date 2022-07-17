موعد عرض مسلسل ”منعطف خطر” لـ باسل خياط وريهام عبد الغفور، أعلنت شاهد فيب عن بدء عرض المسلسل منعطف خطر والمقرر عرضه في اليوم الخامس عشر من شهر يوليو للعام ٢٠٢٢ميلادي،

ابطال مسلسل منعطف خطر

اشترك في عمل هذه المسلسل عدد كبير من الممثلين المشاركين في إنجاز هذا العمل الفني، ومن الابطال المشاركين في مسلسل منعطف خطر ما يلي:

بطولة المسلسل باسل خياط.

بطولة الممثلة ريهام عبد الغفور.

الفنان محمد علاء.

الفنانة سمر مرسي.

الفنان باسم سمرة.

الفنان ادم الشرقاوي.

الفنانة سلمى ابو ضيف.

الفنان احمد صيام.

وايضا عدد كبير من الفنانين المشاركين لإنجاح هذا العمل، ونعم عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف نظرا لطبيعة الأحداث لإخراج هذا العمل.

مسلسل منعطف خطر

يعتبر مسلسل منعطف خطر من المسلسلات التي تدور أحداثها حول الجريمة والاثارة، ويتكون هذا المسلسل من خمسة عشر حلقة، وتدور أحداث مسلسل منعطف خطر حول مقتل بلوجر شهيرة تجسد شخصيتها الفنانة سلمى أبو ضيف، وقصة وسيناريو وحوار شادي عبد الله، بمشاركة أحمد بدوي، وإشراف مريم نعوم (ورشة سرد)، وإخراج مريم أبو عوف.

احداث مسلسل منعطف خطر

تدور أحداث مسلسل منعطف خطر حول رجل يقرر في لحظة حاسمة التمرد على انكساراته واخفاقاته والبحث عن حياة جديدة، ويحاول الوصول إلى منصب طبيب الفقراء دون أن يعرفه أحد من المنطقة، وانتقل من حياة رجل متزوج من امرأة لا تطيقه وتمنعه من تربية أبنائه كما يشاء، ويعمل كأمين مخازن في شركة أدوية، إلى طبيب بعد سرقته أموالا كان قد اختلسها أحد زملائه في العمل. فقام بترك منزله من القاهرة والذهاب إلى طنطا، فيترك منزله في القاهرة، ليتوجه إلى طنطا حيث يفتتح عيادته بمساعدة محامي هناك، و يلتقي بضحى المتمثلة في شخصية ريهام عبد الغفور الشابة القروية البسيطة، التي كافحت وعملت بجد لإعالة عائلتها، إلى أن اضطرت لأن تتحول إلى العمل كراقصة في الأفراح الشعبية المتواضعة، وهو الأمر الذي تخفيه عن عائلتها وجيرانها، ولن تتأخر حتى تلتحق بالعمل في العيادة لتنظيفها وتنظيم المواعيد فيها.