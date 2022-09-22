موعد عرض مسلسل 1899 على Netflix، تم الاعلان من قبل منصة Netflix عن انتاج مسلسل 1899 وهذا ما تم تسميته به، ولمحت منصة Netflix ان هذا المسلسل مرتبط بالمسلسل الالماني الشهير دارك Dark، وبهذا التلميح قام العديد من محبين ومتابعين المسلسلات والافلام بالبحث عبر الانترنت عن موعد عرض مسلسل 1899 على Netflix.

ما هي قصة مسلسل 1899

تدور أحداث مسلسل 1899 الالماني حول مجموعة من المهاجرين الاوروبين، ويكون هؤلاء المهاجرين من عرقيات، وأديان ألوان مختلفة، ولكن يجمعهم التفكير في نفس الهدف والفكرة، وهي بناء مجتمع جديد يقوم على العدل والمساواة بين الجميع بدون تفرقة، ويغادرون على متن باخرة من مدينة لندن متجهين نحو أمريكا الى مدينة نيويورك، ويواجهون صعوبات كبيرة خلال رحلتهم الى مدينة نيويورك.

موعد عرض مسلسل 1899 على Netflix

مع اعلان منصة Netflix عن قيامها بصناعة مسلسل جديد يحمل اسم 1899 وهو مرتبط بمسلسل دارك الالماني، قام العديد من المتابعين لمنصة Netflix وللافلام والمسلسلات التي تقوم المنصة بإنتاجهم، بالبحث عن الفيلم وكافة التفاصيل المتعلقة به، و موعد عرض مسلسل 1899 على Netflix هو مساء يوم الاربعاء الموافق الرابع عشر من شهر سبتمبر لعام 2022م، وسوف يعرض في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

من هم ابطال مسلسل 1899

ان مسلسل 1899 الذي سوف يعرض على منصة Netflix، هو أحد أهم وابرز المسلسلات الذي سوف يعرض على Netflix وهو مرتبط بمسلسل دارك، ويشارك بالمسلسل العديد من الفنانين المشهورين، ومن اهم ابطال مسلسل 1899:

إميلي بيتشام.

أندرياس بيتشمان.

أنطون ليسر.

روزالي كريج.

ماريا إروولتر.

يان جايل.

خوسيه بيمنتاو.

جابي وونج.

فلين إدواردز.

أنورين بارنارد.

ميجيل برناردو.

لوكاس لينجارد تونسين.

كلارا روساجر.

مارتن جريس روزنتال.

ماتيلد أوليفر.

إيزابيلا وي.

جوناس بلوكيه.

الكسندر ويلوم.

موعد عرض مسلسل 1899 على Netflix، ان مسلسل 1899 هو أحد المسلسلات التي سوف تقوم منصة Netflix، وهو مرتبط بالمسلسل الالماني الرائع دارك، وقامت Netflix بالتصريح عن مسلسل 1899 قام العديد من المهتمين بالمسلسلات والافلام بالبحث عن موعد عرض مسلسل 1899 على Netflix.