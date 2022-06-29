موعد عيد الأضحى في الإمارات 2022 | توقيت صلاة عيد الأضحى، يعد موعد عيد الأضحى من الأسئلة التي يتم سؤالها بشكل كبير من قبل المسلمين، ومن المعروف أن عيد النحر يأتي يوم العاشر من ذي الحجة من كل سنة وهو ثاني أعياد المسلمين، كما يفصلنا عن هذا الموعد أيام قلائل، ومن المتوقع أن يتم تحري هلال شهر ذي الحجة يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة.

موعد عيد الأضحى في الإمارات 2022

عيد الأضحى المبارك، يعد من أعياد المسلمين، ويأتي بعد عيد الفطر مباشرة، ويوافق العاشر من ذي الحجة، كما يختلف موعدده بالميلادي كلا حسب الدولة ورؤية هلال ذي الحجة، وحسب ما أشارت الحسابات الفلكية في الأمارات، أنه سيكون عيد الأضحى المبارك لعام 2022 يوم السبت الموافق التاسع من شهر يوليو لعام 2022، كل عام وأنتم بخير.

توقيت صلاة عيد الأضحى في الإمارات

حسب ما أصدرت وسائل الإعلام الإماراتية أنه سيكون موعد صلاة عيد الأضحى بين الساعة ال5:30 الى الساعة 6:06، وحسب الأرصاد الفلكية والحسابات سيكون موعد عيد الأضحى بالإمارات يوم التاسع من شهر يوليو، وتم التأكيد بأنه سيكون بداية أول شهر ذي الحجة يوم الخميس الثلاثين من يونيو لعام 2022.

إجازة عيد الأضحى في الإمارات

ستبدأ إجازة عيد الأضحى بدولة الإمارات المتحدة من يوم الجمعة التاسع من ذي الحجة، وتستمر حتى الرابع عشر من نفس الشهر، ومن المعلوم بأن الجمعة والسبت عطلة رسمية نهاية الاسبوع، وبهذا تكون عطلة العيد عشرة أيام.

يأتي عيد الأضحى السعيد بعد وقوف الحجاج على جبل عرفات، و ميعادة في العاشر من ذي الحجة، وهو يوم فرحة للمسلمين والحجاج أجمع، وحسب الحسابات الفلكية بأنه سيكون موعد عيد الأضحى ويوم السبت التاسع من شهر يوليو.