موعد عيد الأضحى 1443 الموارد البشرية تحدد اجازة العيد للقطاعين الحكومي والخاص في السعودية

موعد عيد الأضحى المبارك 1443 حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية وكشفت موعد بدء إجازة عيد الأضحى 1443 هـ. إنها مناسبة عظيمة ولها مكانة خاصة في قلوب المسلمين. إجازة عيد الأضحى أربعة أيام فقط ، وسنشرح لكم تاريخ بداية العطلة وانتهائها. تابعنا.

يحدد موعد عيد الأضحى المبارك 1443 إجازة الموارد البشرية للقطاعين

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية ، بدء وانتهاء وعدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك ، حيث تبدأ العطلة اعتباراً من يوم الجمعة ، وقف عرفات الذي يوافق التاسع من ذي الحجة 1443 هـ. والذي يتوافق مع التوقيت الغريغوري في 8 يوليو 2022 م.

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاع الحكومي في السعودية

إلي إجازة عيد الأضحى بالنسبة للقطاع الحكومي داخل المملكة العربية السعودية ، من المقرر أن تبدأ الإجازة يوم الأحد الموافق الثالث من يوليو 2022 م ، أي في التقويم الهجري ، في الرابع من ذي الحجة 1443 هـ ، وتستمر الإجازة حتى آخر يوم من أيام عيد الأضحى ، وهو الثالث عشر من يوليو 2022 م ، الموافق الرابع من ذي الحجة 1443 هـ.

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاع الخاص في السعودية

أما بالنسبة لل تاريخ عيد الأضحى 1443 وعن الإجازة للقطاع الخاص السعودي ، فقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أنه ابتداءً من يوم الجمعة الموافق الثامن من يوليو من العام 2022 م الموافق للتقويم الهجري حتى الثامن من ذي القعدة. حجة 1443 هـ ، وتستمر الإجازة حتى نهاية أيام عيد الأضحى ، والتي من المقرر أن تنتهي يوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو 2022 م ، وبالتقويم الهجري سيكون اليوم الثالث عشر من شهر رمضان المبارك. شهر ذو الحجة 1443 هـ. الملك سلمان بن عبد العزيز يهنئ جميع المواطنين السعوديين بمناسبة عيد الأضحى المبارك وكل عام والأمة الإسلامية بخير.