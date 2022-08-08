موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا بث مباشر 2022-2023.. وما هي مواعيد المباريات؟، يعتبر دوري أبطال إفريقيا واحد من البطولات المهمة في العالم العربي، ويذكر أن بطولة أمم إفريقيا قد برزت في الأونة الأخيرة، وقد تم التعرف على على الفرق التي ستشارك في البطولة، والجدير ذكره أننا في المقال سنبدأ في القيام بالتعرف على قرعة أبطال افريقيا لهذا العام.

في وقت سابق من الآن قام الاتحاد الافريقي لكرة القدم، عن موعد قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا للعام 2022، ويذكر أن هناك ثلاثة من الفرق المشاركة في مسابقات الكاف هذا العام، حيث سيلعب نادي بيراميدز في الكونفدرالية، وسيلعب نادي الأهلي والزمالك في بطولة دوري أبطال أفريقيا التي تشرف عليها الكاف، حيث أن هذه البطولة هذا العام شائكة بالنسبة للفرق المصرية لكرة القدم.

والجدير ذكره أيضا أن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم في بيان رسمي له، حدد مواعيد الدور التمهيدي للبطولة، والتي سيلعب بها نادي الزمالك المصري، وستكون المواعيد في شهر سبتمر القادم من هذا العام الجاري، حيث أن الفائز سيلعب في دور المجموعات رفقة بقية الأندية.

في حيث أنه وحسب الموقع الرسمي للكاف، فقد تم تحديد الدور التمهيدي الثاني الذهاب من 7 لـ 9 أكتوبر، أما عن مباريات العودة من 14 لـ 16 من نفس الشهر، فيما سيكون هناك ملحق الدور التمهيدي بالنسبة لبطولة الكونفيدرالية الخاصة بالكاف في دوري أبطال أفريقيا.

موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا بث مباشر 2022-2023.. وما هي مواعيد المباريات؟

أما عن موعد القرعة العلني الذي تشرف عليه الكاف كما الخاص في كل عام، فإن القرعة ستقام في تمام الساعة الرابعة عصرا من يوم الغد الثلاثاء الموافق التاسع من شهر أغسطس من العام الميلادي الجاري 2022، وننتظر النتائج على أحر من الجمر.

إلى نهاية نكون قد تعرفنا في المقال الخاص بموقع العرب اليوم على موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا بث مباشر 2022-2023.. وما هي مواعيد المباريات؟، حيث عرضنا عليكم كل التفاصيل عن قرعة أبطال افريقيا لهذا العام 2022.