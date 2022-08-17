موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2023 والقنوات الناقلة، بالحديث عن قرعة دوري ابطال أوروبا 2023 سوف يتم اصدار موعد قرعة دوري ابطال أوروبا والقنوات الناقلة من خلال موقع العرب اليوم، ينتظر عشاق كرة القدم بفارغ الصبر قرعه دوري ابطال أوروبا عام 2023م، لمعرفه المجموعات ومواعيد الفرق ومواعيد الفرق المتنافسة على هذا اللقب الكبير.

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2023

حيث كان من المقرر ان يتم اجراء القرعة لدوري ابطال أوروبا في يوم الخميس من الخامس والعشرون من أغسطس لعام 2022 حيث كان نادي ريال مدريد قد توج باللقب في هذا العام وذلك ليرتفع رصيد القابه الى 14 لقب في هذه البطولة بعد ان اقصى نادي ليفربول من نهائي دوري ابطال أوروبا بهدف دون رد عن طريق اللاعب كريم بنزيما.

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2023 والقنوات الناقلة

تعتبر بطوله دوري ابطال أوروبا من اهم البطولات حول العالم بالتنافس على لقب كروي يُنافس عليه بشراسه ليحمل صاحب اللقب هذا الكاس ذو الاذنين الذي يتمتع بأهمية وشعبية كبيرة من محبي كره القدم حول العالم، وهذه البطولة تعد من اهم البطولات في كره القدم حيث تنافس بطوله كاس العالم وذلك لوجود العديد من الأندية القوية من دول أوروبا التي تنافس على هذا اللقب بقوة وشراسة والذي يتصدر نادي ريال مدريد هذا اللقب بأربعة عشر لقبا وهو اعلى اكبر نادي في هذه البطولة.

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

موعد قرعة دوري ابطال أوروبا في الخامس والعشرون من شهر أغسطس لعام 2022 حيث سيتم عمل القرعة في يوم الجمعة بعد الثانية ظهرا، ينتظر كل محبي كره القدم في العالم لنقل هذه الاحداث، سيقوم بنقل القرعة واحداثها الرياضية قنوات بي ان سبورت التي دائما ما تقوم بنقل كافه الاحداث الرياضية في هذا العام وكافه الأعوام التي سبقت ذلك ولذلك سيتم اصدار القرعة في الخامس والعشرون من شهر سبتمبر لهذا العام.

ومن هذا المنطلق سيتم تحديد الموعد وفرق التنافس في قرعه دوري ابطال أوروبا وتحديد المجموعات بتقسيمها وكتابه مواعيد القرعة وتحديد الأندية المستضيفة والأندية التي تنافس على هذا اللقب.