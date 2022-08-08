موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

نقدم موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا، والقنوات التي تبثها، كما أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

موعد قرعة دوري ابطال افريقيا

يجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) قرعة الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يوم غد الثلاثاء 9 أغسطس 2022.

يبدأ القرعة الساعة 4 مساءً بتوقيت القاهرة، 5 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 6 مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات التي تبث قرعة دوري ابطال افريقيا

سيتم بث قرعة CAF دوري الأبطال وكأس القارات على قناة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) على اليوتيوب.

كما ستنقل قرعة دوري أبطال أفريقيا وكأس القارات على قناة “بي إن سبورتس نيوز”.

يذكر أن فريق الوداد البيضاوي المغربي الأول لكرة القدم فاز بلقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي.