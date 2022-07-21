موعد قرعة دوري ابطال اوروبا 2023، ينتظر الكثير من محبي كرة القدم وخاصة الدوري الأوروبي في كافة أنحاء العالم على موعد قرعة دوري ابطال اوروبا 2023 على احر من الجمر، علما بأن ريال مدريد قد تم تتويجه النسخة الاخير في دوري ابطال اوروبا، ليرتفع في رصيده 14 لقب من البطولات.

موعد قرعة دوري ابطال اوروبا 2023

زادت عمليات البحث الفترة الأخيرة حول موعد قرعة دوري ابطال اوروبا 2023، كما ومن المقرر ان يتم اجراء القرعة ابطال اوروبا الموسم الجديد 2023 يوم الخميس وذلك في الخامس وعشرين من شهر أغسطس لعام 2022، كما واستقبل عدد كبير من محبيه وعشاق كرة القدم هذه القرعة والتي غالبا ما تحدث الكثير من المفاجئات في هذه المرحلة، مثل السنوات الماضية.

موعد دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2022 – 2023

تنطلق الدورة الأولى من دوري المجموعات 2023 في دوري ابطال اوروبا يوم الثلاثاء في السادس من شهر سبتمبر لعام 2023، وذلك سيتم اقالة ثمانية مباريات، وسيتم اقامة باقي المباريات يوم الأربعاء في السابع من سبتمبر ، ويسعى الاتحاد الاوروبي عدم الضغط على اللاعبين هذه الفترة وذلك من اجل المشاركة في كاس العالم 2022 وسينتهي دوري المجموعات في الثاني من نوفمبر 2022.

مواعيد دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2022

تم تحديد مواعيد دور المجموعات أبطال أوروبا 2022، والتي ستبدأ أول لعبه له في السابع من شهر يوليو واليكم مواهد دور المجموعات بالتفصيل:

الجولة الموعد

الأولى 6–7 سبتمبر 2022

الثانية 13–14 سبتمبر 2022

الثالثة 4–5 أكتوبر 2022

الرابعة 11–12 أكتوبر 2022

الخامس 25-26 أكتوبر 2022

السادس 1-2 نوفمبر 2022

في الآونة الأخيرة تم تحديد موعد قرعة دوري ابطال اوروبا 2023 والتي ستكون يوم الخميس في الخامس والعشرين من شهر أغسطس، علما بان الدوري لهذا الموسم سيكون مختلفا عن المواسم السابقة، ويتخلله العديد من المفاجئات .