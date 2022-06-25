موعد لقاء الزمالك والإسماعيلي في ثمن نهائي كأس مصر

أقيمت اليوم السبت، قرعة دور الـ16 لكأس مصر 2022-2022 بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم.

انتهت قرعة دور الـ16 من كأس مصر للموسم الحالي 2022-2022 بمواجهة نارية بين الزمالك والإسماعيلي.

أعلن مسئولو الاتحاد المصري لكرة القدم أن قرعة كأس مصر تستهدف عدم لقاء الأهلي والزمالك إلا في المباراة النهائية.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي

يلتقي فريق الزمالك الأول لكرة القدم نظيره الإسماعيلي في الفترة من 3 إلى 8 يوليو.

يشار إلى أن الأهلي هو آخر فريق يتوج بكأس مصر 2022 على حساب طلائع الجيش.

وجاءت نتائج قرعة دور الـ16 لكأس مصر كالآتي

1- الزمالك مقابل الإسماعيلي

2- شركة مصر x Isrn

3- بنك إنبي × الأهلي

4 أهرامات × سيراميك كليوباترا

5- الأهلي × مصر للتصفية

6- المقاولون العرب × الجونة.

7- سموحة × كفر الشيخ

8 – طليعة الجيش × اختيار السويس.