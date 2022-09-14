اي ساعه موعد مؤتمر مرتضى منصور في الزمالك، ينتظر جميع جماهير نادي الزمالك وعشاقه المؤتمر الصحفي الذي من المبرم عقده اليوم برئاسة رئيس نادي الزمالك المستشاؤ مرتضى منصور، وقد اعلنت ادارة نادي الزمالك انه خلال المؤتمر سوف يعلن عن مفاجأت سارة عن الصفقات التي تم عقدها مع لاعبين جدد لتعزيز صفوف النادي، وتسائل محبين وعشاق نادي الزمالك عن اي ساعه موعد مؤتمر مرتضى منصور في الزمالك.

موعد مؤتمر مرتضى منصور

اعلنت ادارة نادي الزمالك ممثلة برئيسها المستشار مرتضى منصور عن عقد مؤتمر صحفي في مقر نادي الزمالك في مدينة ميت عقبة، وذلك اليوم الاربعاء الموافق الرابع عشر من شهر سبتمبر لعام 2022م في تمام الساعة 11 صباحا بتوقيت جمهورية مصر العربية، وسوف يعقد المؤتمر لاعلان ما هي الصفقات التي تم عقدها من قبل ادارة الزمالك مع لاعبين جدد لتعزيز صفوف النادي، ومحاولة من الادارة لتقوية الفريق والمنافسة على جميع البطولات الذي يشارك فيها نادي الزمالك.

مرتضى منصور يعقد مؤتمرًا صحفيًا في الزمالك

عقد اليوم الاربعاء المؤتمر الصحفي للمستشار مرتضى منصور والذي أعلن فيه عن عدة صفقات قامت بها ادارة النادي لجعل الفريق اقوى واكثر منافسة على البطولات، ومن اهم الصفقات التي ابرمها نادي الزمالك:

مصطفى الزناري: وهو مدافع طلائع الجيش وتم اتمام الصفقة بين نادي طلائع الجيش والزمالك لانتقال اللاعب للاخير.

عمر جابر: تم التعاقد مع اللعب عمر جابر لاعب نادي بيراميدز بعد محاولات عدة من نادي الزمالك وادارته.

المغربي زكريا الوردي: تم الاعلان بشكل رسمي على التعاقد مع اللاعب زكريا الوردي وهي احد الصفقات التي كان يحلم بها جماهير نادي الزمالك.

السنغالي ابراهيما نداي: اعلن اليوم من خلال المؤتمر الصحفي عن انضمام اللاعب الى صفوف نادي الزمالك.

مرتضى منصور يكشف عن مفاجآت في المؤتمر الصحفي اليوم

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن العديد من المفاجأت السارة لجماهير النادي، واعلن عن المفاجأت وهي عبارة عن صفقات من لاعبين مهمين وكبار، ومن اهم الصفقات الموقعة هو اللعب المغربي زكريا الوردي، واللاعب السنغالي ابراهيما نداي، واللعب عمر جابر، واعلن الرئيس مرتضى منصور عن وضع خطة واستراتيجية جديدة لتطوير النادي والمستوى الرياضي في نادي الزمالك.

اي ساعه موعد مؤتمر مرتضى منصور في الزمالك، اعلنت ادارة نادي الزمالك عن قيام المستشار مرتضى منصور بعقد مؤتمر صحفي، وذلك في تمام اليساعة 11 صبتاحا، حتى يتم الاعلان عن المفاجأت التي كان وقد وعد جماهير وعشاق نادي ازمالك فيها، واعلن عن الكثير من الصفقات المميزة التي تم ابرامها من قبل ادارة النادي مع لاعبين ذو خبرة ومهارة.