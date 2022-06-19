موعد ماتش الأهلي والزمالك الساعة كام؟| القنوات الناقلة لمباراة القمة

كتب : مروة صلاح

يعد موعد ماتش الأهلي والزمالك، محل تساؤل الملايين من المواطنين، وذلك قبل ساعات قليلة من انطلاق مباراة القمة، اليوم، بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

حيث تزداد مؤشرات البحث عن موعد ماتش الأهلي والزمالك، والقنوات الناقلة لمباراة القمة، نظرًا لأهمية المباراة لمشجعي الكرة المصرية،

ويرصد ” أهل مصر، موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم، والقنوات الناقلة لها، ضمن الخدمات المتنوعة، التي يحرص الموقع على تقديمها لقرائه، على مدار الساعة.

موعد ماتش الأهلي والزمالك

موعد ماتش الأهلي والزمالك الساعة كام؟، من أكثر الجمل البحثية، التي تلقى رواجًا، مع اقتراب انطلاق مباراة القمة، بين قطبي الكرة المصرية، والتي يحرص على مشاهدتها الملايين من عشاق الساحرة المستديرة.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والزمالك اليوم، السبت، في تمام الساعة الثامنة مساًء بتوقيت القاهرة، على ملعب الأهلي والسلام، تعد مباراة هامة، يحرص الملايين على مشاهدتها بث مباشر.

موعد ماتش الأهلي والزمالك

ماتش الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة له

يحرص الملايين من محبي كرة القدم، على التعرف على القنوات الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك، حتى يتمكنوا من متابعتها.

وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت، مباريات الدوري الممتاز، بشكل حصري، حيث تنفرد بإذاعة مباراة الأهلي والزماك، بشكل حصري، وبجودة عالية.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

تردد قناة اون تايم سبورت 1 on time sport

تردد قناة أون تايم سبورت1 الجديد 10853

معامل تصحيح الخطأ 5/6

معدل ترميز 27500

استقطاب أفقي

تردد قناة اون تايم سبورت 2 الجديد 2021

تردد قناة اون تايم سبورت 2 الجديد 11681

الاستقطاب أفقي

تصحيح الخطأ 5/6

الترميز 27500

تردد قناة اون تايم سبورت 3 الجديد 2021

تردد قناة اون تايم سبورت 3 الجديد 12303

الاستقطاب أفقي

تصحيح الخطأ 5/6

الترميز 27500

موعد مباراة القمة اليوم

تكثٌر تساؤلات المواطنين، عن موعد مباراة القمة اليوم، بين قطبي الكرة المصرية، حيث يتساءل الملايين من محبي كرة القدم، مشجعي الناديين، عن موعد ماتش الأهلي والزمالك اليوم، لأهميتها الكبيرة في نفوس المواطنين.