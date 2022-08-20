موعد مباراة أرسنال وبورنموث اليوم السبت 2022/8/20 والقنوات الناقلة ، بالحديث عن المباراة الكبيرة التي ستقوم بين نادي ارسنال الإنجليزي ونادي بورنموث الإنجليزي في الدوري الإنجليزي الممتاز لهذه الجولة، وسنتحدث عن القنوات التي ستقوم بنقل المباراة ومواعيد المباراة حسب البلاد فانه سوف يلتقي فريق ارسنال الذي يضم ضمن صفوفه نجوما عمالقة مثل النجم المصري محمد النني الذي يتابعه الكثير من عشاق الكرة المصرية ستكون مباراة اليوم مع بورنموث ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز للدرجه الأولى.

مباراة أرسنال وبورنموث اليوم

سيواجه فريق بورنموث غريمه فريق ارسنال الذي يضم اللاعب المصري الشهير محمد النني وقد حصد نادي ارسنال المركز الثاني في ترتيب جدول المسابقات للدوري الإنجليزي الممتاز برصيد عام 6 نقاط فيما سوف يواجه اليوم فريق بورنموث الذي يقطن المركز الحادي عشر برصيد ثلاث نقاط ستكون مباراة مهمه لفريق الارسنال ليتغلب على مضيفه في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي بفوز متوالي نظيف امام فريق بورنموث الإنجليزي.

موعد مباراة أرسنال وبورنموث اليوم السبت 2022/8/20 والقنوات الناقلة

تقام المباراة في ملعب فيتالي والتي ستكون في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة حيث كان قد احتل فريق ارسنال المركز الثاني في جدول الترتيب العام للدوري الإنجليزي متساويا مع غريمه مانشستر سيتي برصيد سته نقاط في الجولتين الأولى والثانية، وحيث سيواجه فريق بورنموث في المرتبة الحادي عشر برصيد ثلاث نقاط، سيقوم بنقل المباراة قنوات بي ان سبورت الحصرية في منطقه الشرق الأوسط وافريقيا وكان من المقرر ان تنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة بي ان سبورت اتش دي 1 بريميوم لهذا اليوم العشرين من أغسطس لعام 2022م.

كاسميرو ينتقل للدوري الانجليزي

وبذكر الحديث عن الدوري الإنجليزي فقط انتقل النجم البرازيلي كارلوس كاسيميرو الى صفوف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي من ريال مدريد في الأيام الفائتة، حيث ان اليونايتد قد ابدى اعجابه باللاعب الكبير كارلوس كاسيميرو والذي سيكون ضمن التشكيلة الرسمية لنادي مانشستر يونايتد مع صديقه كريستيانو رونالدو في مانشستر يونايتد.

انهزم نادي مانشستر يونايتد مباراتين متتاليتين في الدوري الإنجليزي في الجولة الأولى، حيث واصل مانشستر يونايتد الى التعاقد مع كارلوس كاسميرو البالغ من العمر 30 عاما لنادي الشياطين الحمر ومجرد الحصول على الدخول الى الدوري الإنجليزي واجتياز الفحوصات الطبية فان ذلك سوف يؤهل اللاعب الى اللعب بشكل مباشر.