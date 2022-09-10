موعد مباراة إسبانيول وإشبيلية اليوم في الدوري الإسباني 2023 والقنوات الناقلة ،ينتظر العديد من عشاق ومحبي كرة القدم الأسبانية والعالمية عن الموعد الخاص بالمباراة المثيرة اليوم والتي تجمع بين أشبيلية وإسبانيول على أرض ستاد Power 8 ،بالإضافة الى الإثارة والمتعة التي تشهدها البطولة والمنافسة بين نادي برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد على الصدارة وتقديم مستويات قوية.

موعد مباراة إسبانيول وإشبيلية في الدوري الإسباني 2022-2023

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الفريقين مساء اليوم السبت 10 أغسطس على ملعب Power 8 فِيْ تمام الساعة:

الساعة 1515 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

1615 بتوقيت مصر والسودان وليبيا.

515 مساءً بتوقيت السَعُودِيْة والكويت والبحرين وفلسطين والعراق.

615 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وعمان.

ترتيب إسبانيول وإشبيلية في الدوري الإسباني 2022-2023

يحتل إسبانيول المركز الخامس عشر فِيْ جدول الدوري برصيد 4 نقاط، تراكَمْت من خوض 4 مباريات منذ بداية الدوري حتى الآن.

من ناحية أخرى، يحتل فريق إشبيلية المركز السابع عشر فِيْ جدول الدوري بنقطة واحدة فقط، حيث لم يتمكن الفريق من الفوز حتى الآن وتعادل مباراة واحدة وخسر 3 مباريات. الفرق فِيْ الدوري الإسباني هذا الموسم “. الدوري”.

ما القنوات التي ستبث مباراة إسبانيول وإشبيلية من الدوري الإسباني 2022-2023

تُذاع مباراة إسبانيول وإشبيلية على شبكة قنوات بي إن سبورت، المشغل الحصري لجميع مباريات الدوري الإسباني فِيْ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

التشكيلة المتوقعة لمباراة إشبيلية اليوم

حارس المرمى مكافأة.

خط الدفاع ماركوس أكونيا – كريم رفِيْق – تانغي نيانزو – غونزالو مونتيل.

فِيْ خط الوسط إيفان راكيتيتش – فرناندو – خوان جوردا.

المهاجمون إيسكو – يوسف النصيري – إيريك لاميلا.

التشكيلة المتوقعة لمباراة اليوم ضد إسبانيول

حارس المرمى ألفارو فرنانديز

الدفاع أوسكار جيل – فرناندو كاليرو – لياندرو كابريرا – بريان أوليفان

أثناء خط الوسط فِيْنيسيوس سوزا – سيرج داردير – إيدو إكسبوزيت.

المهاجمون مارتن برايثويت – جوسيلو – خافِيْ بوادو.

موعد مباراة إسبانيول وإشبيلية اليوم في الدوري الإسباني 2023 والقنوات الناقلة كذلك عقد الفريقين عدد من الصفقات القوية من اجل تدعيم صفوف الفريق والمنافسة على المراكز المتقدمة بالبطولة بالإضافة الى إذاعة المباراة ستكون عبر قنوات بي أم سبورت القطرية.