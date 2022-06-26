موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التأهل لنصف نهائي كأس مصر

تأهل الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي لنصف نهائي كأس مصر القديمة 2022-2022، بعد فوزه على فريق بيراميدز بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بين الاثنين على استاد مصر الدولي. القاهرة في ربع نهائي البطولة.

ويواجه فريق الأهلي نظيره سموحة في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري المصري الممتاز يوم 29 يونيو الجاري.

وتقام مباراة الأهلي مع سموحة في تمام الساعة 930 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 1030 مساءً بتوقيت مكة المكرمة الأربعاء المقبل على استاد الإسكندرية.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري المصري برصيد 44 نقطة، بينما يحتل سموحة المركز الخامس برصيد 36 نقطة.