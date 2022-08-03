موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل أمام فاركو

يعرض موقع “كورة 365” موعد مباراة الأهلي المقبلة، بعد تعادله 0-0 أمام فاركو، في الجولة 28 من المسابقة.

تعادل الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي 0-0 مع نظيره فاركو في مسابقات الدوري المصري.

وتعادل الأهلي وفاركو بنتيجة 0-0 في المباراة التي جمعت الفريقين الليلة على ملعب الأهلي وي، ضمن مباريات الجولة 28.

موعد مباراة الاهلي والاتحاد

وسيواجه الفريق الكروي الأول النادي الأهلي في المباراة المقبلة يوم الأحد 7 أغسطس.

تنطلق مباراة الأهلي والاتحاد من الإسكندرية في تمام الساعة 9 مساءً على استاد برج العرب في إطار الجولة 29 من الدوري المصري.

ترتيب الدوري المصري

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري المصري برصيد 56 نقطة من 27 مباراة.

يتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 66 نقطة من 28 مباراة.

يحتل بيراميدز المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 59 نقطة من 28 مباراة.