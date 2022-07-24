موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على الجونة في الدوري

ويعرض “كورة 365” موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد فوزه على الجونة بهدفين دون رد، في الجولة 26 التي جمعت الفريقين بعد ظهر اليوم، على استاد السلام.

تمكن الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي من هزيمة نظيره الجونة، في إطار منافسات اليوم السادس والعشرين من الدوري، بهدفين نظيفين.

موعد مباراة تعويض الأهلي ومصر

ويواجه فريق الأهلي نظيره المصري المقاصة، يوم الأربعاء 27 يوليو الجاري، في الجولة 27 من مسابقة الدوري المصري، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

الأهلي ينتصر على الجونة

بدأ الأهلي مباراة الجونة بتشكيل مكون من

حارس المرمى محمد الشناوي

الدفاع كريم فؤاد – محمد عبد المنعم – ياسر ابراهيم – علي معلول

لاعب وسط رامي ربيع – حمدي فتحي – عمرو السولية

الهجوم محمد مجدي عفشة – احمد عبد القادر – حسام حسن.

الهدف افتتحه رامي ربيع في الدقيقة 73 عن طريق علي معلول.

وأضاف علي معلول الهدف الثاني في الدقيقة 77 بضربة جزاء.

فاز بيراميدز على الإسماعيلي بأربعة

وتغلب فريق بيراميدز على نظيره الإسماعيلي بنتيجة 4-0 في الجولة السادسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

فرقة الهرم ضد الإسماعيلي

حارس المرمى أحمد الشناوي

الدفاع أسامة جلال – علي جبر – أحمد توفيق – حسين السيد

وسط ابراهيم توري – عبدالله السعيد – اسلام عيسى – وليد الكرتي – رمضان صبحي.

الهجوم فخر الدين بن يوسف

افتتح عبد الله السعيد التسجيل في الدقيقة الخامسة برسمان صبحي.

وأضاف رمضان صبحي الهدف الثاني في الدقيقة 33.

وزاد رمضان صبحي تقدم بيراميدز بالهدف الثالث في الدقيقة 38 بضربة جزاء.

وفي الشوط الثاني أضاف محمود صابر الهدف الرابع في الدقيقة 79 ليختتم المباراة بفوز بيراميدز 4-0.

ترتيب الدوري المصري

الزمالك يتصدر جدول الدوري المصري برصيد 57 نقطة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 56 نقطة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 51 نقطة فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 26 نقطة في المركز الخامس عشر.