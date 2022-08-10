موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على المصري في الدوري

ويعرض “كورة 365” موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري بعد فوزه على المصري البرسعيدي بهدفين نظيفين.

وتغلب الأهلي على نظيره المصري، بورسعيد، في المباراة بين الفريقين على استاد برج العرب، ضمن منافسات اليوم الثلاثين من الدوري المصري الممتاز، بهدفين دون رد.

ويستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام نظيره المصري المقاصة، والتي ستلعب الأحد المقبل ضمن منافسات كأس مصر.

وتقام مباراة الأهلي ومصر المقاصة في تمام الساعة الثامنة مساءا، في الجولة الـ16 من كأس مصر.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 62 نقطة.

ولعب الأهلي 29 مباراة في الدوري المصري هذا الموسم، وفاز في 18 وتعادل 8 وخسر 3.

الزمالك يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 72 نقطة من 30 مباراة.

بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري برصيد 65 نقطة.