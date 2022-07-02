موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على بتروجيت في نصف نهائي كأس مصر

يستعد فريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم لمواجهة الجونة في الدوري المصري الممتاز، بعد التأهل للنسخة الأخيرة من كأس مصر.

وفاز الأهلي بهدفين دون رد على نظيره بتروجيت، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، الليلة، على استاد القاهرة، ضمن مباريات نصف نهائي كأس مصر في نسختها الموسمية.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في نهائي كأس مصر لموسم 2022/2022، يوم الخميس 21 يوليو.

ويواجه فريق كرة القدم الأول نظيره الجونة، الثلاثاء 5 يوليو، في المباراة المؤجلة من منافسات الدوري المصري على ملعب خالد بشارة.

ويحتل أول فريق كرة قدم بالنادي الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري المصري برصيد 44 نقطة في 20 مباراة.