موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على فيوتشر

يستعد الفريق الأول للنادي الأهلي لكرة القدم لمواجهة نظيره بيراميدز في المباراة القادمة من الدوري المصري الممتاز.

وتغلب الأهلي على فريق المستقبل بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما الليلة، على ملعب الأهلي وي السلام، ضمن منافسات اليوم الرابع والعشرين من منافسات الدوري.

وسجل أهداف الأهلي محمد مجدي قفشة في الدقيقة 23 وعلي معلول في الدقيقة 41 من ركلة جزاء.

وسجل محمد مجدي قفشة الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع، فيما سجل الهدف الرابع أحمد عبد القادر لخطأ عن طريق سعد سمير لاعب المستقبل.

ويواجه الأهلي فريق بيراميدز السبت المقبل، الموافق 16 يوليو، في الجولة 25 من مسابقة الدوري المصري على استاد الدفاع الجوي، الساعة التاسعة مساءً.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 48 نقطة من 22 مباراة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 50 نقطة والمستقبل في المركز الرابع برصيد 39 نقطة.