موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على مصر المقاصة

“كورة 365” تحدد موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على فريق مصر المقاصة بالدوري المصري.

تغلب فريق النادي الأهلي الكروي الأول على نظيره المصري المقاصة بهدف لم يرد، في المباراة التي جمعت الفريقين بعد ظهر اليوم على استاد الكلية الحربية.

وتغلب الأهلي على مصر المقاصة 1-صفر في الجولة 27 من الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب

وفي المباراة المقبلة، يواجه فريق الأهلي نظيره في الدوري المصري، نظيره في فريق المقاولون العرب.

وتقام مباراة الأهلي والمقاولون العرب يوم السبت 30 يوليو الساعة التاسعة صباحا، ضمن مباريات اليوم الحادي والعشرين واليوم المؤجل للدوري المصري.

جدول الدوري المصري

الزمالك يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 60 نقطة من 26 مباراة.

بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول الدوري المصري برصيد 56 نقطة والأهلي في المركز الثالث برصيد 54 نقطة.