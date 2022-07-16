موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الهزيمة من بيراميدز

يعرض “كورة 365” موعد مباراة الفريق الأولى لكرة القدم مع النادي الأهلي، بعد الهزيمة أمام نظيره بيراميدز، في الجولة 25 من مسابقة الدوري المصري.

يستعد الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي لخوض أهم مباراة أمام الزمالك في نهائي كأس مصر.

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الخسارة أمام بيراميدز

وفي المباراة المقبلة، يواجه الأهلي نظيره الزمالك في نهائي كأس مصر يوم الخميس 21 يوليو.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 900 مساءً باستاد القاهرة الدولي.

القنوات التي تبث مباراة الأهلي والزمالك

مباراة الاهلي والزمالك ستذاع على قناة اون تايم سبورتس.

الأهلي يخسر أمام بيراميدز

وخسر الأهلي أمام بيراميدز بهدفين دون رد، في الجولة 25، حيث سجل الهدف الأول للمهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف بعد تمريرة حاسمة لوليد الكرتي في الدقيقة 30.

وسجل إيريك تراوري الهدف الثاني لبيراميدز في الدقيقة 65 إثر خطأ علي معلول مرر الكرة للشناوي.

الزمالك يهزم غزل المحلة

وانتصر الزمالك على غزل المحلة بهدفين دون رد، في مباراة الفريقين، في الجولة 25 من الدوري الممتاز.

هدفي الزمالك سجلهما أحمد سيد زيزو ​​والمغربي أشرف بن شرقي.

كيف تأهل الأهلي لنهائي كأس مصر

وتأهل الأهلي لنهائي كأس مصر، النسخة الأخيرة، بعد فوزه على بتروجيت في نصف النهائي، بهدفين دون رد.

هدفي الأهلي سجلهما اللاعب التونسي علي معلول في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

كيف تأهل الزمالك لنهائي كأس مصر

وكان الزمالك قد تأهل لنهائي كأس مصر بعد فوزه على أسوان في نصف النهائي بهدفين لواحد.

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك وخسارة الأهلي

1- الزمالك – المركز الأول – 57 نقطة.

2- بيراميدز – المركز الثاني – 53 نقطة.

3- الأهلي – المركز الثالث – 48 نقطة.

4- المستقبل – المركز الرابع – 39 نقطة.

5- سموحة – المركز الخامس – 39 نقطة.

6- طلعة الجيش – المركز السادس – 37 نقطة

7- البنك الأهلي – المركز السابع – 34 نقطة.

8- فاركو – المركز الثامن – 31 نقطة.

9- السير أميكا – المركز التاسع – 29 نقطة.

10- الاتحاد – المركز العاشر – 28 نقطة.

11- إنبي – المركز 11 – 27 نقطة.

12- المصري – المركز 12 – 27 نقطة.

13- الاسماعيلي – المركز الثالث عشر – 26 نقطة.

14- غزل المحلة – المركز الرابع عشر – 26 نقطة.

15- الجونة – المركز الخامس عشر – 23 نقطة.

16- المقاولون العرب – المركز السادس عشر – 20 نقطة.

17- Compañía del Este – المركز 17 – 19 نقطة.

18- مصر للمقاصة – المركز الثامن عشر – 14 نقطة.