موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد خسارة كأس مصر أمام الزمالك

خسر الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي بطولة كأس مصر أمام غريمه اللدود الزمالك.

فاز الزمالك بكأس مصر الموسم الماضي على حساب غريمه التقليدي الأهلي للمرة 28 في تاريخه.

وتغلب الزمالك على الأهلي بنتيجة 2-1 في نهائي كأس مصر التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة.

موعد مباراة الأهلي ضد الجونة

ويواجه الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي نظيره الجونة، في مباريات اليوم الـ26.

وتقام مباراة الأهلي والجونة يوم الأحد 24 يوليو الساعة 630 مساء.

وتغلب الزمالك على الأهلي بهدفين في الشوط الأول

وبدأت المباراة بضغوط هجومية لصالح الزمالك الذي تمكن من اقتناص الصدارة في الدقيقة السادسة عن طريق أحمد سيد زيزو ​​بعد خطأ من الشناوي.

واصل لاعبو الزمالك السيطرة على المباراة، حيث سجل الإمام عاشور الهدف الثاني للفارس الأبيض في الدقيقة 29.

الأهلي يقلل الفارق في الشوط الثاني

في الشوط الثاني دخل لاعبو الأهلي بضغط هجومي للعودة للمباراة.

وتمكن الأهلي من إعادة المباراة إلى طبيعتها بهدف في الدقيقة 55 عن طريق حسام حسن.

كاد أشرف بن شرقي أن يسجل الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة 79 بتسديدة قوية ارتطمت بالقائم.

وضغط لاعبو الأهلي مرة أخرى في محاولة لتغيير نتيجة المباراة لكن المحاولات باءت بالفشل وتحولت إلى أهداف.