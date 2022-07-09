موعد مباراة الأهلي ضد فيوتشر في الدوري

يستعد أول فريق كرة قدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره فيوتشر في الدوري المصري الممتاز.

تنطلق مباراة الأهلي ضد فوتورو يوم الثلاثاء 12 يوليو في تمام الساعة 900 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 1000 مساءً في المملكة العربية السعودية، ضمن مباريات الجولة 24 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب “Al. – ملعب أهلي وى السلام.

فاز الفريق الكروي الأول لنادي المستقبل، الذي يدربه علي ماهر، بكأس رابطة الأندية المصرية بعد فوزه على غزل المحلة بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة الأخيرة التي جمعت الفريقين، مساء الخميس الماضي.

وتعادل الأهلي بنتيجة 0-0 أمام الجونة، في اليوم الأخير والمؤجل بين الفريقين اللذين واجههما على ملعب خالد بشارة بالغردقة.

ويواجه الأهلي فريق بيراميدز السبت المقبل في مسابقة الدوري المصري، ثم يواجه الزمالك يوم 21 يوليو، في كأس مصر.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم نادي الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري المصري برصيد 45 نقطة، بينما يتصدر الزمالك المنافسة برصيد 51 نقطة ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 49 نقطة.