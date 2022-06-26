موعد مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة في ثمن نهائي كأس مصر

كشفت لجنة مسابقات الاتحاد المصري لكرة القدم، عن موعد وأماكن إقامة مباريات الأسعار النهائية لنسخة الموسم الحالي من كأس مصر، والتي أقيمت في حفل ظهر أمس.

أعلن مسئولو الاتحاد المصري لكرة القدم أن قرعة كأس مصر ستستهدف عدم لقاء الأهلي والزمالك إلا في المباراة النهائية.

انتهت قرعة دور الـ16 من كأس مصر للموسم الحالي 2022/2022 بمواجهة قوية بين النادي الأهلي ونظيره مصر للمقاصة.

موعد مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة

حددت لجنة مسابقات الاتحاد المصري لكرة القدم الساعة 800 مساء الأحد 14 أغسطس 2022 موعدا لمباراة الإخلاء بين الأهلي ومصر على استاد السلام، بسعر نهائي كأس مصر.

يشار إلى أن الأهلي هو آخر فريق يتوج بكأس مصر 2022 على حساب طلائع الجيش.

وكانت مباريات دور الـ16 على النحو التالي

1- الزمالك مقابل الإسماعيلي

2- شركة مصر x Isrn

3- بنك إنبي × الأهلي

4 بيراميدز × سيراميكا كليوباترا، المقاصة مصر

5- الأهلي × مصر للتصفية

6- المقاولون العرب × الجونة

7- سموحة × كفر الشيخ

8- طلائع جيش × فريق السويس