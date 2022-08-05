موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري والقنوات الناقلة

يعرض لك “كورة 365” موعد مباراة الأهلي، واتحاد الإسكندرية، وقنوات المشغل في موسم 2022/2022 بالدوري المصري الممتاز.

ويسعى النادي الأهلي للتغلب على نظيره من الإسكندرية لاستعادة نغمة الفوز بالدوري العام.

ويهدف الأهلي إلى تحقيق جميع النقاط الثلاث ضد الفريق الأخضر لمطاردة غريمه التقليدي الزمالك على صدارة الدوري.

من جانبه يطمح اتحاد الإسكندرية للمفاجأة وتحقيق نتيجة إيجابية ضد العبقري الأحمر ليحتل مكانة جيدة في المنافسة المحلية.

وتعادل الأهلي في اليوم الأخير أمام فاركو في اليوم الثامن والعشرين الأخير من المسابقة المحلية.

بينما خسر اتحاد الإسكندرية أمام طلعة الجيش بهدفين مقابل هدف في نفس يوم الدوري المصري.

موعد مباراة الاهلي والاتحاد

يبدأ موعد مباراة الأهلي والاتحاد، اليوم الأحد، 7 أغسطس، الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة.

كما ستبدأ المباراة بين الجني الأحمر وزعيم الحفرة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وتأتي مباراة الأهلي واتحاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين للدوري المصري.

القناة التي تبث مباريات الأهلي والاتحاد

ستنقل مباراة الأهلي والاتحاد المقرر إقامتها على استاد “الإسكندرية” على قناة أون تايم سبورت.

أون تايم سبورت هي المذيع الوحيد الحصري للبطولة المحلية في العالم العربي والشرق الأوسط.

موقف الفريقين قبل مواجهة الأحد

ويدخل الأهلي تلك المباراة وهو يحتل المركز الثالث في جدول الدوري الممتاز برصيد 56 نقطة من 27 مباراة بفارق 10 نقاط عن المتصدر الزمالك.

وخاض الأهلي 267 مباراة هذا الموسم وفاز في 16 مباراة وخسر 3 وتعادل 8 مرات.

ويحتل اتحاد الإسكندرية المركز الحادي عشر في الدوري المصري برصيد 33 نقطة من 28 مباراة.

حقق الاتحاد 8 مباريات لكنه خسر 11 وتعادل 9.

المباراة الاخيرة بين الفريقين.

جدير بالذكر أن مباراة الأهلي أمام اتحاد الإسكندرية في اليوم الثاني عشر انتهت بفوز العبقري الأحمر بهدف نظيف.

وجرت المباراة بين الفريقين على ملعب الأهلي وى السلام.