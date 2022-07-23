موعد مباراة الأهلي و الجونة القادمة الأحد في الدوري المصري والقنوات الناقلة، أقيمت مساء الخميس المباراة الخاصة بالنادى الأهلي بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريز على ستاد القاهرة الدولي فى نهائي كأس مصر، ويستعد الان الأهلي لمواجهة الجونة في الساعة السادسة والنصف يوم الاحد المقبل، ومن خلال مقالنا سوف نضع لكم موعد مباراة الأهلي والجونة القادمة الأحد في الدوري المصري والقنوات الناقلة، تابعونا.

موعد مباراة الأهلي والجونة القادمة الأحد في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يستعد الان فريق النادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي الجونة المقرر لها السادسة والنصف مساء الاحد المقبل على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، والان بدأ العد التنازلي من الوصول لخط النهاية الخاص بالماراثون المصري، واشتعلت المنافسة بشكل كبير فى جميع المراكز بين كل الفرق لأهداف مختلفة، بين صراع أهل القمة وأهل القاع، ومحاولة البعض الآخر تحسين مركزه بالجدول قبل 9 جولات فقط من نهاية المسابقة بالإضافة إلى المبارتين المؤجلتين للأهلي أمام الإسماعيلي والمقاولون العرب.

جدول ترتيب المباراة الخاصة بالدوري المصري

تمتلك قناة أون تايم سبورت حقوق بث الدوري المصري الممتاز حصريًا، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة مباراة الأهلي والجونة على شاشتها، أما إن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر عبر موقع كورة بلس، ولمتابعة الجدول الخاص بترتيب المباراة الخاصة بالدوري المصري من الاتي:

الزمالك 57 نقطة من 25 مباراة

بيراميدز 53 نقطة من 25 مباراة

الأهلى 48 نقطة من 23 مباراة

فيوتشر 39 نقطة من 25 مباراة

سموحة 39 نقطة من 25مباراة

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى والجونة

سوف يتم نقل المباراة الخاصة بالأهلي والجونة على قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى والجونة فى الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلي قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية، وسوف يكون موعد مباراة الأهلي والجونة في الجولة السادس والعشرون من الدوري المصري هو يوم الأحد الموافق الرابع والعشرون من شهر يوليو للعام 2022 في ستاد وي السلام، وسوف و تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت مصر، السابعة والنصف بتوقيت السعودية.