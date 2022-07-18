موعد مباراة الأهلي والزمالك بنهائي كأس مصر والقنوات الناقلة

يعرض لكم “كورة 365” موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر والقنوات المذاعة في إطار منافسات كأس مصر موسم 2022/2022.

وتقام مباراة الأهلي أمام الزمالك على استاد القاهرة الدولي في نهائي كأس مصر الموسم الماضي

وكان الزمالك قد حقق فوزًا ثمينًا في مباراة نصف نهائي كأس مصر أمام أسوان بهدفين مقابل هدف واحد.

من جهته، فاز الأهلي على نظيره بتروجيت في نفس اليوم بهدفين لم يرد عليهما.

موعد مباراة الأهلي أمام الزمالك في نهائي كأس مصر

ينطلق موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر يوم الخميس 21 يوليو في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

كما يذاع لقاء الجني الأحمر أمام الزمالك في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك

تبث قناة “اون تايم سبورت” الفضائية المفتوحة مباراة الاهلي والزمالك الخميس المقبل في الدوري العام.

الأهلي يسعى إلى مصالحة الجماهير والزمالك يطمح للفوز بالبطولة

في هذه المباراة، يتطلع النادي الأهلي للفوز على غريمه التقليدي الزمالك والفوز بالبطولة المحلية.

ويأمل الفريق الأحمر في مصالحة الجماهير ضد الفارس الأبيض بعد النتائج السيئة في الفترة الماضية في الدوري العام.

من جهته، يسعى الزمالك للفوز بكأس مصر ليعطي دفعة قوية للاعبيه خلال الفترة المقبلة.

يشهد الزمالك العديد من المشكلات خلال الفترة الحالية، أبرزها تعليق التسجيلات وخروج أهم لاعبيه.

غيابات هائلة أصابت الأهلي قبل مواجهة الزمالك

الأهلي يعاني من غيابات كثيرة كثيفة قبل مواجهة نادي الزمالك يوم الخميس على استاد القاهرة

المحلة يخسر 6 لاعبين في نفس الوقت بيرسي تاو، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر ولويس ميكسيوني.

محمد هاني وأخيراً محمود وحيد، بسبب الإصابات المختلفة التي تعرض لها هؤلاء اللاعبون مؤخرًا

مركز الفريقين في الدوري المصري

الزمالك يتصدر الدوري المصري برصيد 57 نقطة بفارق 6 نقاط عن منافسه المباشر وبتسع نقاط على منافسه الأهلي.

وخاض الزمالك هذا الموسم 25 مباراة بالدوري، فاز فيها في 15 لكنه خسر 4 وتعادل 3 مرات.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 48 نقطة من 23 مباراة، وفاز بـ 14 وخسر 3 وتعادل 6.