موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر موسم 2022/2022

تأهل فريق الأهلي لكرة القدم الأول لنهائي كأس مصر النسخة الأخيرة بعد فوزه على بتروجيت في نصف النهائي.

وفاز الأهلي بهدفين دون رد على نظيره بتروجيت، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، الليلة، على استاد القاهرة، ضمن مباريات نصف نهائي كأس مصر في نسختها الموسمية.

وسجل أهداف الأهلي محمد مجدي أفشة في الدقيقة 8 وعلي معلول في الدقيقة 72.

ويواجه الأهلي منافسه التقليدي الزمالك، في نهائي كأس مصر، الموسم 2022/2022، يوم الخميس 21 يوليو.

وكان الزمالك قد تأهل لنهائي كأس مصر بعد فوزه على أسوان في نصف النهائي بهدفين لواحد.