موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي والقنوات الناقلة

يخوض الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريس، المباراة المقبلة أمام نظيره المصري البورسعيد بقيادة حسام حسن، في الدوري المصري الممتاز موسم 2022/2022.

موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيد

تنطلق مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي يوم غد الأربعاء 10 أغسطس الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 10 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات اليوم الثلاثين. من الدوري العام.

القناة التي تبث مباراة الأهلي والمصري البورسعيد

مباراة الأهلي والمصري، المقرر إقامتها على ملعب “برج العرب” بالإسكندرية، ستذاع على قناة أون تايم سبورت، المذيع الحصري للبطولة المصرية.

موقف الفريقين قبل مباراة الغد

وقبل هذه المباراة، احتل الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري المصري برصيد 59 نقطة من 28 مباراة، وفاز في 17 مباراة وخسر 3 مباريات وتعادل 8 مرات.

ويحتل المصري المركز الحادي عشر في الترتيب العام للدوري برصيد 33 نقطة من 29 مباراة و 7 وخسر 10 وتعادل 12.