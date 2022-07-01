موعد مباراة الأهلي وبتروجيت في كأس مصر والقنوات الناقلة

يستعد الفريق الكروي الأول لنادي الأهلي بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريز، للمباراة القادمة أمام نادي بتروجيت الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية المصري، في موسم كأس مصر 2022/2022.

موعد مباراة الأهلي وبتروجيت

تنطلق مباراة الأهلي وبتروجيت غدا السبت 2 يوليو الساعة 930 مساء بتوقيت القاهرة والساعة 1030 مساءا في المملكة العربية السعودية، ضمن مباريات نصف نهائي كأس مصر.

القنوات التي تبث مباراة الأهلي وبتروجيت

مباراة الأهلي وبتروجيت، المقرر إقامتها على ملعب “القاهرة الدولي”، ستبثها أون تايم سبورتس الناقل الحصري للبطولة المحلية.

وسيواجه الفائز في المواجهة بين العبقرية الحمراء والمنتخب النفطي الزمالك في نهائي النسخة الأخيرة من كأس مصر المقرر لها 21 يوليو.

من ناحية أخرى، أعلن النادي الأهلي عن تعاقده الرسمي مع البرتغالي ريكاردو سواريس كمدير فني لفريق ريد كاسل الأول، خلفًا للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

ونشر الأهلي في بيانه الرسمي صباح الخميس تعاقد العبقري الأحمر مع البرتغالي للعامين المقبلين وبقية مباريات الموسم الحالي.