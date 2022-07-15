موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري والقنوات الناقلة

يستعرض “كورة 365” موعد مباراة الأهلي وبيراميدز التي ستقام في الجولة 25 من الدوري المصري الممتاز.

ويلعب الأهلي مع بيراميدز على استاد الدفاع الجوي “30 يونيو” بالقاهرة، السبت المقبل، في منافسات الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد حسم مباراة الدور الأول على ملعب السلام وي الأهلي بنتيجة 3-0.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز السبت المقبل 16 يوليو.

وستبدأ المباراة في تمام الساعة 900 مساء يوم السبت بتوقيت القاهرة الساعة 1000 مساءا بتوقيت مكة المكرمة والساعة 1100 مساءا بتوقيت أبو ظبي.

ستقوم قناة On Time Sports 1 ببث المباراة حصريًا من خلال الدردشة في ذلك التاريخ.

التشكيل المتوقع للأهلي في مباراة بيراميدز

ويعاني الأهلي من عدة غيابات أصابت صفوفه قبل مباراة بيراميدز.

ويغيب المصابان أكرم توفيق وحسين الشحات عن صفوف الأهلي في مباراة بيراميدز وكذلك طاهر محمد طاهر ومحمد هاني.

كما يغيب الأهلي عن جهود وليد سليمان وبيرسي تاو بسبب الإصابات.

التشكيلة المتوقعة للأهلي لن تبتعد عن كل من محمد الشناوي في المرمى، وكريم فؤاد وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول في الدفاع.

أما في الوسط، فسيضم مدرب الأهلي السواريش خمس سنوات حمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر.

حسام حسن يملأ مركز رأس الحربة بشكل صريح، خاصة بعد تألقه في مباراة المستقبل.

تاريخ المواجهات بين الأهلي والأهرامات

وواجه الأهلي بيراميدز في 14 مباراة إما باسمه الحالي أو باسمه السابق “الأسيوطي سبورت”.

وجاءت مواجهات الأهلي وبيراميديس بـ11 في الدوري و 3 في الكأس.

وفاز الأهلي بـ 6 مباريات مقابل 4 لبيراميدز و 4 تعادلات حسم الوضع.

المباراة الأخيرة بين الأهلي وبيراميدز حسمها الأحمر بهدفين نظيفين، على حساب نهائي كأس مصر في يوليو الجاري.

مباراة Soarish الرابعة مع الأهلي

يخوض ريكاردو سواريز، مدرب الأهلي، مباراته الرابعة مع الفريق.

وفاز سواريس في مباراتين على حساب بتروجيت وفيوتشر، فيما تعادل في مباراة واحدة ضد الجونة.

تولى سواريز المسؤولية الفنية في بداية يوليو، خلفًا لموسيماني.