موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة في كأس مصر والقنوات الناقلة

وتنتظر الجماهير المصرية مباراة الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريس، ضد نظيرتها مصر المقاصة بقيادة عيد مرازيق، في مصر.

موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة

وتنطلق مباراة الأهلي أمام الفيومي يوم غد الأحد 14 أغسطس في تمام الساعة 800 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 900 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تأتي مباراة الأهلي ومصر المقاصة ضمن مباريات اليوم السادس عشر من نسخة 2022/2022 من كأس مصر.

القنوات التي تبث نزع سلاح الأهلي ومصر

وستنقل مباراة المارد الأحمر ضد مصر المقاصة، المقرر إقامتها على ملعب الأهلي وى السلام، على قناة أون تايم سبورت الفضائية والمذيع الحصري للمسابقة المحلية.

جدير بالذكر أن أول فريق كرة قدم لنادي الزمالك فاز بكأس مصر العام الماضي على حساب منافسه التقليدي النادي الأهلي، بعد تفوقه في النهائي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة بين الفريقين في. استاد القاهرة الدولي.