موعد مباراة الاتحاد والاتفاق في الدوري الخميس 23 يونيو والقنوات الناقلة وترتيب الدوري السعودي

ينتظر مشجعو كرة القدم مباراة الاتحاد والاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين المقرر لها اليوم الخميس 23/6/2020 م ، حيث سيستضيف استاد الأمير محمد بن فهد أحداث الاتحاد المقبل. مباراة في الدوري ضد الاتفاق ، وتأتي المباراة ضمن مباريات الأسبوع التاسع والعشرين من الدوري السعودي ، وهي المباراة التي حظيت باهتمام إعلامي كبير وجماهيرية كبيرة بسبب المنافسة الشرسة هذا الموسم على تحديد لقب الدوري بين الدوري السعودي. الاتحاد والهلال نقدم لكم هذا المقال عبر موقع ثقافني ليترك بين أيديكم تغطية إعلامية شاملة للمباراة من حيث الموعد والقنوات الناقلة وترتيب الدوري السعودي وفرص المنافسين. وحصل فريقان على لقب الدوري هذا الموسم هما الاتحاد والهلال.

موعد مباراة الاتحاد والاتفاق

ما هو موعد مباراة الاتحاد اليوم؟ سؤال يتم البحث عنه بشكل مكثف في يوم المباراة ، لذلك سنزودك بتاريخ مباراة الاتحاد والاتفاق القادم في الدوري بالتفصيل. وتأتي المباراة ضمن مباريات الأسبوع 29 من الدوري بحسب الأوقات التالية: –

18: 00: – حسب توقيت جرينتش.

الساعة 19:00 – بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

20:00: – توقيت مصر وليبيا والسودان.

الساعة 21:00 – بتوقيت السعودية والعراق وسوريا واليمن والبحرين والكويت وقطر والأردن ولبنان وفلسطين.

22:00: – بتوقيت الإمارات وعمان.

الاتحاد وحلم اللقب التاسع يغيبان عن خزائن النادي منذ 2009

الاتحاد يدخل المباراة برغبة قوية وواثقة في الفوز بها بعدد كبير من الأهداف ، وهي مباراة لا تحتمل خسارة أي نقاط أمام العميد. آخر مباراتين ، إحداهما كانت أمام الهلال.

ويحتل العميد المركز الأول برصيد 61 نقطة من 28 مباراة وفاز في 19 مباراة وتعادل 4 وخسر 5 مباريات. وسجل 59 هدفا واستقبلت شباكه 28. ويأتي الهلال في المركز الثاني بنفس النقاط برصيد 61 نقطة لكن بهدف أقل من الاتحاد. لذلك اشتعلت المنافسة بين أكبر لاعبين على الفوز باللقب في موسم 2021/2022.

الاتفاق

في حين يدخل الاتفاق المباراة على أمل تقديم عرض قوي والخروج من المباراة حتى مع التعادل. ويحتل الاتفاق المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة ويسعى للفوز والحصول على النقاط الثلاث والهروب من قاع الترتيب.

ترتيب الدوري السعودي حتى الجولة 28

# الفريق لعبه ف تي خ يقضي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 28 19 4 5 2 28:59 31 61 2 الهلال 28 18 7 3 2 27:58 31 61 3 فوز 28 17 4 7 2 34:52 18 55 4 شاب 28 15 8 5 2 35:51 16 53 5 اضمك 28 12 7 9 2 41:36 -5 43 6 الفتح 28 9 8 11 2 36:44 8 35 7 الفيحاء 28 8 10 10 2 23:21 -2 34 8 تاي 28 10 4 14 2 44:30 -14 34 9 أبها 28 9 7 12 2 42:27 -15 34 10 كوبرات 28 7 11 10 2 46:41 -5 32 11 الاهلي 28 6 13 9 2 40:37 -3 31 12 الاتفاق 28 7 10 11 2 44:38 -6 31 13 الفيصلي 28 6 12 10 2 35:26 -9 30 14 رائد 28 8 6 14 2 44:31 -13 30 15 الداخل 28 7 8 13 2 40:29 -11 29 16 رزمة 28 4 5 19 2 43:22 -21 17

القنوات الناقلة للمباراة

القنوات التي تبث مباراة الاتحاد والاتفاق في الدوري هي قنوات رياضية ، فهي صاحبة حقوق بث مباريات الدوري السعودي للمحترفين. لم يتم تحديد معلق المباراة بعد ، وسنطلعك على أي أخبار تتعلق بالمباراة.