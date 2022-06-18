موعد مباراة الاهلي والزمالك بتوقيت السعودية والقنوات الناقلة في قمة الدوري

ننشر لكم موعد مباراة الأهلي والزمالك بتوقيت السعودية المقررة مساء الأحد في الأسبوع العشرين من مسابقة الدوري المصري. على رأس جدول منافسات الدوري المصري لكرة القدم.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في طوق الدوري المصري السعودي

موعد مباراة الأهلي والزمالك بتوقيت السعودية. 9:00 مساءا.

يسعى الزمالك للفوز على الأهلي بحضور شيكابالا وزيزو ، بينما يحاول الأهلي في ظل حماس سامي كوموس الذي يتولى الإدارة الفنية مؤقتًا للقلعة الحمراء بعد رحيل موسيمان ، والقمصان. يحاول الاستفادة من الروح المعنوية العالية للاعبي فريقه بعد الفوز الكبير على Eastern Company في ظل عودة اللاعبين الدوليين.

القنوات التي تبث مباراة الأهلي والزمالك

من المقرر أن تبث القناة الأولى ، أون تايم سبورت ، مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ، باستوديو تحليلي لمباراة الأهلي والزمالك ، قبل نحو ساعتين من انطلاق المباراة ، وذلك بهدف تحليل. تشكيل الفريقين وكذلك القراءة في أذهان كل من فيريرا وسامي كومسوز لمعرفة خطة المباراة المتوقعة.

ومن المقرر أن يدير مباراة الأهلي والزمالك الحكم الإسباني خوسيه لويس مونويرا لإدارة مباراة الأهلي والزمالك في قمة الأهلي والزمالك المنتظرة من قبل جماهير الأهلي والزمالك. ويدخل الأهلي مباراة الزمالك برصيد 44 نقطة من 20 مباراة ، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 40 نقطة من 17 مباراة في ظل المنافسة القوية بين الأهلي والزمالك على صدارة ترتيب الدوري المصري.

توقعات نتيجة مباراة الأهلي والزمالك على صدارة الدوري

ومن المتوقع أن تكون نتيجة مباراة الأهلي والزمالك لصالح الأهلي في ظل قوة لاعبيه ، كما أن التوقع يعزز الغيابات التي تؤثر على قائمة الزمالك أبرزها طارق حامد ومحمد أبو. جبل والمثلوثي وحازم إمام وأحمد فتوح ، كلها تغيرات ستؤثر بشكل كبير على نتيجة مباراة الأهلي والزمالك المقرر إقامتها مساء الأحد. في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت السعودية ، الثامنة مساءً بتوقيت مصر.