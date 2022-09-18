موعد مباراة البوابين اليوم في دوري أبطال افريقيا، ينتظر الجميع اول مباريات نادي البوابين “الزمالك” في الدور التمهيدي لدوري أبطال افريقيا، ويتمتع نادي البوابين “الزمالك” بشعبية كبيرة في جمهورية مصر العربيةن وفي الوطن العربي، ويعد من اقوى أندية مصر، وبعد غياب عامين عن بطولة أبطال افريقيا سيشارك هذا العام بالبطولة بعد ان تأهل لها، ويحاول الكثير من الجماهير معرفة موعد مباراة البوابين اليوم في دوري أبطال افريقيا.

موعد مباراة البوابين اليوم في دوري أبطال افريقيا

سوف يلتقي اليوم الموافق الثامن عشر من شهر سبتمبر لعام 2022م، في تمام الساعة الخامسة مساءا، نادي الزمالك المصري ضد نادي إيليكت سبورت بطل دولة لتشاد، ضمن مسابقة دوري أبطال افريقيا، وسوف تقام المباراة على ملعب أحمدو أهيديجو بدولة الكاميرون، وسوف تكون المباراة قوية جدا، وخاصة بعد النتائج الرائعة التي حققها نادي الزمالك في الفترة الاخيرة.

قائمة الزمالك لمواجهة إيليكت التشادى اليوم

قام المدرب الكبير البرتغالى جيسفالدوا فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك المصري، لإختيار قائمة اللاعبين المشاركين في مباراة فريق البوابين “الزمالك ضد إيليكت سبورت، وتم استدعاء اللاعبين الى المباراة وتبليغهم بالموعد، والقائمة تضم:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد نديم – السيد عطية ـ محمود حمدي “الونش” – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة – إمام عاشور – محمد أشرف “روقا” – يوسف إبراهيم “أوباما” – محمد حسام “بيسو” – سيف جعفر – سيد عبد الله “نيمار” – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – أحمد مصطفى “زيزو” – سيف الدين الجزيري – يوسف أسامة نبيه – حسام أشرف.

مباراة البوابين اليوم في دوري أبطال افريقيا

يحاول نادي الزمالك المصري اليوم المحافظة على النتائج الايجابية التي تم تحقيقها للفريق في الفترة الاخيرة، وحذر المدير الفني للفريق اللاعبين من التراخي بالاداء بسبب ضعف فريق إيليكت سبورت، وان هناك فرق كبير في المستوى الفني بين الفريقين والافضلية على الورق لنادي البوابين “الزمالك“، وينتظر جمهور نادي الزمالك بفارغ الصبر موعد مباراة البوابين اليوم، ضمن مسابقة دوري أبطال افريقيا.

موعد مباراة البوابين اليوم في دوري أبطال افريقيا، سوف يلتقي اليوم نادي البوابين “الزمالك” ضد نادي إيليكت سبورت الاتشادي، ضمن مسابقة امم افريقيا، ويبحث الجميع عن موعد مباراة البوابين اليوم في دوري أبطال افريقيا المحدد لمشاهدة المباراة والاستمتاع بالاداء الرائع الذي يقدمه نادي الزمالك في الفترة الاخيرة.