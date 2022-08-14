موعد مباراة الجزائر والسعودية اليوم والقنوات الناقلة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي ،تشهد دولة تركيا في الاوقات الجارية انطلاق مباريات كرة القدم ضمن دورة ألعاب التضامن الإسلامي في قونيا لعام 2022م كما تقابل المنتخب الجزائري في مواجهة المنتخب التركي في مساء يوم الجمعة ونجح في التغلب والفوز على منتخب تركيا والتأهل لمواجهة منتخب السعودية ،سنتعرف على التفاصيل.

مباراة الجزائر والسعودية اليوم

تنطلق في مساء اليوم مباراة كرة القدم التي تجمع بين المنتخب الجزائري ومنتخب السعودية لأقل من 23 عام في مدينة قونيا بتركيا ،الجدير بالذكر أن المباراة ستقام على أرض ستاد “الجمهورية” ضمن مباريات الجولة الثانية وستنقل على قناة TRT التركية بالإضافة الى التعليق الرياضي على المباراة بأشهر المعلقين حول العالم وتبدأ المباراة في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت تركيا.

موعد مباراة الجزائر والسعودية اليوم

كما ذكرنا سابقاً عن انطلاق مباراة الجزائر والسعودية في مساء اليوم الموافق ال14 من شهر أغسطس وفي تمام الساعة 15:00 تماماً بتوقيت تركيا ،في إطار الدور نصف نهائي لدورة ألعاب التضامن الإسلامي ،كما أن المنتخب الجزائري تأهل بعد تأهله بالفوز على المنتخب التركي بالتعادل الإيجابي بهدف ليرفع رصيده من النقاط الى 7 نقاط بعد أداء بطولي قدمه شباب منتخب الجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والسعودية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي

ذكرت الكثير من الصحف الرياضية في تركيا وبعض الدول العربية عن انطلاق مباراة الجزائر والسعودية لأقل من 23 سنة ضمن دورة ألعاب التضامن الإسلامي ،الجدير بالذكر أن المباراة ستقام على أرض ملعب “الجمهورية” في مدينة قونية وعلى القناة الرياضية TRT التركية ،وينتظر جمهور المنتخبين انطلاق المباراة ومتابعتها والتشجيع لمنتخب بلادهم ،كما سبق وأن تعادل منتخب الجزائر بهدف مقابل هدف أمام السنغال.

موعد مباراة الجزائر والسعودية اليوم والقنوات الناقلة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي كما ينتظر عشاق ومحبي كرة القدم في الوطن العربي انطلاق المباراة ومعرفة المنتخب المتأهل للمباراة النهائية من البطولة وتغطية واسعة للمباراة بعدد كبير من الكاميرات داخل الملعب.