موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الفوز على الجونة

ويعرض موقع “كورة 365” موعد مباراة الزمالك القادمة بعد فوزه على الجونة 4-1 في الجولة 29 من الدوري.

حقق الفريق الأول لكرة القدم نادي الزمالك أربعة أهداف مقابل هدف واحد ضد الجونة في مسابقات الدوري المصري.

وتغلب الزمالك على الجونة بأربعة أهداف في المباراة التي جمعت الفريقين الليلة على ملعب خالد بشارة بالغردقة.

موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة

وسيواجه الفريق الكروي الأول الزمالك في المباراة القادمة يوم الثلاثاء 9 أغسطس.

تنطلق مباراة الزمالك والمقاسة في تمام الساعة 9 مساءً، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة 30 من البطولة.

ترتيب الدوري المصري

يتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 69 نقطة من 29 مباراة.

الأهلي في المركز الثالث برصيد 56، وبيراميدز في المركز الثاني برصيد 59.