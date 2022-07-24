موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الفوز على سموحة

يعرض “كورة 365” موعد مباراة الفريق الأولى لكرة القدم المقبلة مع الزمالك، بعد فوزهم على سموحة.

تمكن الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك من الفوز على نظيره سموحة، في إطار منافسات اليوم السادس والعشرين للدوري بهدفين نظيفين.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ومن المقرر أن يواجه نادي الزمالك، نظيره، المستقبل، في الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

تقام المباراة الخميس المقبل 28 يوليو الساعة 900 مساءً بتوقيت القاهرة.

نتيجة مباراة الزمالك وسموحة

واصل فريق الزمالك الأول لكرة القدم انتصاراته في الدوري المصري الممتاز، بفوز مهم وقيّم على حساب سموحة الإسكندرية بهدفين نظيفين.

وتغلب الزمالك على سموحة بهدفين نظيفين سجلهما أحمد سيد زيزو ​​وسيف الدين الجزيري في المباراة التي جمعتهما في الجولة 26 من الدوري الممتاز.

الزمالك سيطر على الشوط الأول، وكان خطرا كبيرا على هدف سموحة، وهدد مرمى فريق الإسكندرية في أكثر من مناسبة.

تمكن أحمد سيد زيزو ​​من تسجيل الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 34 من المباراة، إثر خطأ دفاع سموحة، وتمكن زيزو ​​من استغلاله، محرزًا الهدف الأول للزمالك.

مع بداية الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة الثانية تمكن سيف الدين الجزيري من تسجيل الهدف الثاني للزمالك.

واصل الزمالك هجومه، ثم هدأت المباراة بعد رضاء لاعبي الزمالك بالنتيجة، لذا سيطر لاعبو سموحة على المباراة قليلاً.

وطرد لاعب سموحة عبد الكبير الوادي في الدقيقة 64 بعد تدخل خطير على ظهير الزمالك الأيمن حمزة المثلوثي، وانتهت المباراة بهدف نظيف من الزمالك.

ورفع الزمالك رصيده إلى 60 نقطة في صدارة جدول الدوري الممتاز.

بينما تجمد رصيد سموحة عند 39 نقطة في المركز الخامس في لائحة صدارة المنافسة.

ترتيب الدوري المصري

الزمالك يتصدر جدول الدوري المصري برصيد 60 نقطة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 56 نقطة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 51 نقطة، والمارد الأحمر مؤجل مباراتين، بالإضافة إلى الزمالك وبيراميدز.