موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الفوز على فيوتشر

“كورة 365” يعطيك موعد اللقاء المقبل بين الزمالك، بعد فوزه على المستقبل في الجولة 27.

تغلب فريق الزمالك الأول لكرة القدم على نظيره في المستقبل بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على استاد السلام، وسجلها محمود حمدي الونش.

أقيمت مباراة الزمالك وسيراميكا على استاد السلام في الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم نادي الزمالك نظيره بيراميدز في الأول من أغسطس المقبل.

تنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز في تمام الساعة 900 صباحًا، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة 28 من الدوري المصري.

ترتيب الدوري المصري

يتصدر فريق الزمالك الأول لكرة القدم ترتيب الدوري المصري برصيد 63 نقطة.

بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 59 نقطة يليه الأهلي في المركز الثالث برصيد 54 نقطة.