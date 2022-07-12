موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على المقاولون

يستعد الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك لمواجهة نظيره غزل المحلة في الدوري المصري.

تغلب الزمالك على المقاولون 1-0 في مباراة الفريقين ظهر اليوم على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات اليوم الرابع والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

سجل هدف الزمالك عن طريق حسام عبد المجيد في الدقيقة 37 من المباراة.

يلتقي الزمالك مع نظيره غزل المحلة يوم السبت 16 يوليو على ملعب غزل المحلة الساعة 630، في الجولة 25 من الدوري المصري.

يتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 54 نقطة، وفاز في 17 مباراة، وتعادل 3 مباريات وخسر 4 مباريات، فيما يحتل فريق المقاولون العرب المركز 16 برصيد 20 نقطة.