موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على غزل المحلة

يستعد الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك للعب أهم مباراة أمام الأهلي في نهائي كأس مصر.

الزمالك يهزم غزل المحلة

وانتصر الزمالك على غزل المحلة بهدفين دون رد، في مباراة الفريقين، في الجولة 25 من الدوري الممتاز.

وسجل هدفي الزمالك في المباراة عن طريق المغربي غزل المحلة أشرف بن شرقي.

موعد مباراة الزمالك والأهلي

وتقام مباراة الزمالك والأهلي في نهائي كأس مصر يوم الخميس 21 يوليو.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 900 مساءً باستاد القاهرة الدولي.

القنوات التي تبث مباراة الأهلي والزمالك

مباراة الاهلي والزمالك ستذاع على قناة اون تايم سبورتس.

الأهلي يتأهل لنهائي كأس مصر

وتأهل الأهلي لنهائي كأس مصر، النسخة الأخيرة، بعد فوزه على بتروجيت في نصف النهائي، بهدفين دون رد.

هدفي الأهلي سجلهما اللاعب التونسي علي معلول في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

الزمالك يتأهل لنهائي كأس مصر

وكان الزمالك قد تأهل لنهائي كأس مصر بعد فوزه على أسوان في نصف النهائي بهدفين لواحد.

ترتيب الدوري المصري

الزمالك يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 57 نقطة من 25 مباراة.

بينما يحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة.

نتيجة مباراة الزمالك وغزل المحلة

وسجل المغربي أشرف بن شرقي الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 69 بعد تلقيه عرضية متقنة من زيزو ​​لينهيها بضربة رأس قوية.

وأضاف بن شرقي الهدف الثاني للزمالك بعد استغلال تسديدة محمود شيكابالا من حارس غزل المحلة بعد تفادي الخصم.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من

حارس المرمى محمد عوض.

خطوط الدفاع محمد عبد الغني – محمود حمدي “الونش” – حسام عبد المجيد – أحمد فتوح – حمزة المثلوثي.

الوسط الإمام عاشور – أحمد سيد “زيزو” – أشرف بن شرقي – سيد عبد الله “نيمار”.

الهجوم سيف الجزيري.

وسيغيب الإمام عاشور عن مباراة الزمالك وسموحة

وسيغيب الإمام عاشور عن مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري، المقرر إجراؤها الأحد المقبل، على استاد القاهرة الدولي.