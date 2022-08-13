موعد مباراة الزمالك والهلال السعودي كأس سوبر لوسيل في قطر ، سوبر لوسيل هي بطولة ودية أقيمت لأول مرة في عام 2022 أي أنها النسخة الأولى من الكأس، وتقام المنافسة في مباراة واحدة بين “بطل الدوري المصري الممتاز” و “السعودي”. بطل الدوري المحترف “، وسبب اسمه هو” كأس السوبر ” لوسيل “إلى ملعب لوسيل الذي تم بناؤه لاستضافة مونديال قطر 2022 في نوفمبر المقبل.

كأس سوبر لوسيل 2022

مباراة كأس سوبر لوسيل هي المباراة الأولى التي تقام على الملعب، وستكون بمثابة اختبار لجاهزية الملعب. التي تتسع لأكثر من 80 ألف متفرج، وسيلي المباراة حفل غنائي كما أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر.

موعد مباراة الزمالك والهلال السعودي

موعد مباراة كأس سوبر لوسيل بين بطل الدوري السعودي “الهلال” وبطل الدوري المصري (الزمالك يقترب من التتويج)، في 9 سبتمبر 2022، على ملعب لويس الجديد الذي سيستضيف نهائيات كأس العالم المقبلة، جاء في البيان الصادر عن اللجنة العليا للمشاريع والإرث بدولة قطر. أعلن منظمو Lusail Super Cup أنه تم تحديد 18 أغسطس موعدًا لإصدار تذاكر Lusail Super Cup، والتي ستكون متاحة على موقع FIFA الإلكتروني، وسيتم بيعها في أربع فئات بالأسعار التالية

فئة 4 40 ريال قطري.

الفئة الثالثة 80 ريال قطري.

الفئة الثانية 150 ريال قطري.

الفئة الأولى 200 ريال قطري.

أزمة موعد كأس لوسيل

تسبب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في أزمة بشأن موعد مباراة كأس سوبر لويس الودية، بعد قرعة دوري أبطال إفريقيا 2023، وسبب الأزمة يكمن في موعد ذهاب الدور التمهيدي، حيث ويواجه الزمالك المصري منتخب إلكت سبورت تشاد يوم 9 أو 10 أو 11 سبتمبر المقبل. وهذا مخالف لموعد مباراة كأس لوسيل في حال فاز الزمالك بالدوري المصري.

هل يشارك الأهلي في مكان الزمالك في كأس لوسيل

إذا توج الأهلي بلقب الدوري المصري، فسيحل مكان الزمالك في البطولة، وتنتهي أزمة كأس لوسيل بمشاركته، لكن إذا لم يحدث ذلك، وتوج الزمالك، فستبقى أزمة موعد كأس لوسيل. مشكلة للزمالك، وأكد مصدر مسئول في الاتحاد المصري لكرة القدم في تصريحات أن نظيره القطري لم يتطرق لأزمة الجولة التمهيدية لدوري أبطال إفريقيا، مؤكدا أنه لم يتم تحديد فريق معين، حتى تعيين اللاعب. بطل الدوري المصري.

ما هي القنوات التي تحمل كأس لوسيل

لم يتم الإعلان عن القنوات الناقلة لمباراة كأس السوبر التي ستقام بين بطلي الدوري المصري والسعودي سبتمبر المقبل، لكن قناة beIN SPORTS ستكون بالتأكيد إحدى القنوات التي تبث مباراة البطولة، وربما حصريا، وستحدد اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر تنظيم كأس السوبر. وستقوم لوسيل ببث القنوات لاحقًا، وستحدد أيضًا شروط حضور المباراة، فيما يتعلق بالحصول على بطاقة “هيا” وحجز التذاكر.

موعد مباراة الزمالك والهلال السعودي كأس سوبر لوسيل في قطر ، وتعرفنا على ما هي القنوات التي تحمل كأس لوسيل ، وإذا توج الأهلي بلقب الدوري المصري، فسيحل مكان الزمالك في البطولة، وتنتهي أزمة كأس لوسيل بمشاركته .