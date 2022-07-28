موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

“كورة 365” يقدم لك موعد المباراة القادمة بين الزمالك وبيراميدز في الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز.

تغلب فريق الزمالك الأول لكرة القدم على نظيره في المستقبل بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على استاد السلام، وسجلها محمود حمدي الونش.

أقيمت مباراة الزمالك وسيراميكا على استاد السلام في الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

من جانبه انتصر بيراميدز على نظيره الأهلي بهدف دون رد سجله رمضان صبحي في الجولة الـ27 التي وحدت الفريقين يوم الأربعاء.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

يواجه الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك نظيره بيراميدز السبت المقبل 1 أغسطس.

تنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز في تمام الساعة 900 صباحًا، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة 28 من الدوري المصري.

ترتيب الدوري المصري

يتصدر فريق الزمالك الأول لكرة القدم ترتيب الدوري المصري برصيد 63 نقطة.

بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 59 نقطة يليه الأهلي في المركز الثالث برصيد 54 نقطة.