يعرض لكم “كورة 365” موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة والقنوات الناقلة في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الزمالك وغزل المحلة على ملعب “المحلة” ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري العام.

وكان الزمالك قد حقق فوزًا ثمينًا في المباراة الأخيرة ضد المقاولون العرب بهدف نظيف

من جهة أخرى، تغلب الأهلي على غزل المحلة بهدفين لواحد.

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة

يبدأ موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة يوم غد السبت 16 يوليو الساعة 630 بالتوقيت المحلي في القاهرة.

كما سيذاع لقاء الفارس الأبيض أمام زعيم الفلاحين في السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وغزل المحلة

تبث قناة “اون تايم سبورت” الفضائية المفتوحة مباراة الزمالك وغزل المحلة غدا السبت في الدوري العام.

الزمالك يسعى للفوز على المحلة

الزمالك يأمل في الفوز غدا على غزل المحلة ليواصل صدارة ترتيب الدوري المصري.

يطمح الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيفالدو فيريرا، لمواصلة سلسلة الانتصارات للابتعاد عن أكثر منافسيه المباشرين بالجدول.

في جلسة التدريب البيضاء أمس، خصص فيريرا فقرة خاصة لتدريب اللاعبين على إنهاء الهجوم والتسديد على المرمى.

المهاجمون ولاعبي الوسط شاركوا في هذا القسم بإشراف دانيال ألفيس محلل الأداء.

ضرب الغياب الجماعي غزل المحلة قبل لقاء الزمالك

غزل المحلة يعاني من غيابات كثيرة مهمة قبل مواجهة نادي الزمالك غدا السبت على ملعب المحلة الكبرى.

المحلة يخسر 5 لاعبين في وقت واحد، محمد فتح الله، لتلقيه طرد مباشر في المباراة الأخيرة.

أحمد النادري بسبب تكدس البطاقات، إلى جانب ثلاثي محمد بازوكة وحميد ماو وأشرف السيد، بسبب الإصابة.

موقف الفريقين قبل مباراة الغد

ويدخل الزمالك هذه المباراة محتلاً المركز 54 بفارق 4 نقاط عن منافسه المباشر وبفارق 6 نقاط عن منافسه الأهلي.

هذا الموسم لعب الزمالك 24 مباراة وفاز في 14 وخسر 4 وتعادل 3 مرات.

ويحتل غزل المحلة المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة من 24 مباراة وفاز في 5 وخسر 8 وتعادل 11.