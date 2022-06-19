ينتظر مشجعو كرة القدم موعد مباراة السعودية تحت 23 سنة ضد أوزبكستان ، والمقرر لها اليوم الأحد ، التاسع عشر من يونيو 2022. مباراة السعودية وأوزبكستان اليوم غير قابلة للقسمة على اثنين ، لذلك يجب أن تكون هناك. فائز لأنها المباراة النهائية ، نهائي كأس آسيا تحت 23 سنة ، وتقام المباراة المتوقعة على ملعب الملي في تمام الساعة 4:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة. قدم الأخضر السعودي بطولة ، أروع أداء ، ولا أجمل. أقنع الجميع باستحقاقه لقب البطولة الغالية. كل الأخبار. نقدم بين يديك تغطية إخبارية شاملة للمباراة من جميع الجهات ، من حيث موعد مباراة السعودية أوزبكستان تحت 23 سنة ، وما هي القنوات التي ستنقل المباراة وكافة التفاصيل الأخرى. فقط تابعنا.

موعد مباراة السعودية تحت 23 سنة

تنطلق مباراة السعودية تحت 23 سنة في نهائي كأس آسيا أمام أوزبكستان اليوم الأحد 19 يونيو 2022 ، وتستضيف أحداث المباراة على ملعب الملي ، بحسب الأوقات التالية: –

16:00 – 4:00 مساءً في السعودية والعراق وسوريا واليمن والكويت والبحرين وقطر ولبنان والأردن وفلسطين.

14:00: – الثانية مساءا بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

15:00: – الثالثة مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

17:00: – الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات وعمان.

13: 00: – حسب توقيت جرينتش.

ما القنوات التي ستبث مباراة السعودية الأوزبكية؟

ستنقل المباراة النهائية لكأس آسيا تحت 23 سنة بين السعودية وأوزبكستان على القنوات التالية: –

دبي الرياضية آسيا HD بتعليق عبدالله السعدي. أبو ظبي الرياضية آسيا 1 علق عليه أحمد الحميد. الكاس فيفا HD وعلق عليها سمير اليعقوبي. وعلق عصام الشوالي على قناة beIN Sports AFC HD. ssc 7 HD بتعليق عبدالله الحربي.

وكان الأخضر وصيف البطولة السابقة يمنيا صاحب اللقب الثمين

تشهد مباراة اليوم منافسة شرسة بين أوزبكستان حامل لقب نسختين وحامل نسخة 2018 ، في مواجهة المنتخب السعودي وصيف النسخة السابقة أمام المنتخب الأسترالي الذي لم يكن كذلك. قادرة على الفوز بها من قبل. وبلغ الأخضر السعودي المباراة النهائية بعد فوزه على أستراليا في نصف النهائي بهدفين دون رد ، ليحدد موعدا في المباراة النهائية أمام ضيفه أوزبكستان ، الذي نجح في بلوغ النهائي بعد فوزه على اليابان في نصف النهائي. هدفين دون رد.