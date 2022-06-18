موعد مباراة السعودية وأوزبكستان بتوقيت السعودية في نهائي كأس أسيا تحت 23 سنة

ننشر لكم موعد مباراة السعودية وأوزبكستان في نهائي كأس آسيا تحت 23 سنة ، حيث تستعد السعودية لمواجهة أوزبكستان في المباراة النهائية المقبلة.

موعد مباراة السعودية وأوزبكستان في نهائي كأس آسيا تحت 23 سنة

ومن المنتظر أن تقام مباراة السعودية وأوزبكستان في تمام الساعة الرابعة مساء الأحد بتوقيت السعودية.

بثت قناتا bein sport و SSC7 HD مباراة السعودية وأوزبكستان في نهائي كأس آسيا تحت 23 سنة ، في مواجهة قادمة يتابعها جميع المشجعين السعوديين في جميع المدن السعودية في كل مكان.

يشار إلى أن مباراة السعودية وأوزبكستان في نهائي كأس آسيا تحت 23 عاماً ستقام على ملعب بينودكور بالعاصمة طشقند ، في نهائي النسخة الخامسة من كأس آسيا تحت 23 عاماً.

السعودية تختتم الاستعدادات لمواجهة أوزبكستان

أنهى المنتخب الأولمبي السعودي تحت 23 سنة كل تدريباته في طشقند ، استعدادًا لمواجهة أوزبكستان في نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا. سعودي.

واختتم لاعبو الخضر السعودي تدريباتهم بقيادة المدرب سعد الشهري والجهاز الفني المساعد في خضم جلسة تدريبية تكتيكية من أجل التدرب على الكرات الثابتة. كما تدرب الأخضر السعودي على ركلات الترجيح تحسبا لمباراة السعودية وأوزبكستان بركلات الترجيح.

وكانت السعودية قد وصلت إلى نهائي كأس آسيا بعد تصدرها المجموعة الرابعة بسبع نقاط ، وجاء المنتخب الياباني في المركز الثاني. فازت السعودية على فيتنام في ربع النهائي بهدفين ، والسعودية على أستراليا بهدفين في نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عاماً.

توقعات نتيجة مباراة السعودية الأوزبكية

بخصوص نتيجة مباراة السعودية وأوزبكستان في نهائي كأس آسيا تحت 23 سنة ، يتوقع الجميع أن تكون المباراة بين السعودية وأوزبكستان قوية ، لا سيما في ظل قوة المنتخب الأوزبكي ورغبة الأوزبك. الأخضر السعودي للفوز على أوزبكستان في نهائي البطولة والحصول عليها ، والمباراة بالتأكيد لن تكون سهلة للسعودية.