موعد مباراة الهلال ضد ألميريا الودية والقنوات الناقلة

سيواجه فريق الهلال السعودي الأول لكرة القدم نظيره الإسباني المرية في مباراة ودية استعداداً للموسم الجديد 2022-2023.

يعود فريق الميريا الأول لكرة القدم إلى الدوري الإسباني للموسم الجديد، فيما يستعد الهلال حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين، لبدء الموسم الجديد في غضون أيام قليلة.

موعد المباراة الودية بين الهلال والمرية

يلتقي الهلال السعودي مع نظيره في المرية بعد ظهر اليوم الأحد، الساعة الخامسة بعد الظهر بتوقيت القاهرة، الساعة السادسة بتوقيت مكة المكرمة، والساعة السابعة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات التي ستنقل مباراة الهلال والمرية

المباراة الودية بين الهلال والميريا ستذاع على قناة روتانا سينما، روتانا خليجية، روتانا كلاسيك و إل بي سي.

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الحارس عبدالله المعيوف

الخطوط الخلفية سعود عبد الحميد، علي البلاحي، جانغ هيون سو، محمد البريك.

خط الوسط جوستافو كويلار، كاريلو، عبد الله عاطف، ميشيل ديلجادو، سالم الدوسري.

الخط الأمامي موسى ماريجا

ويتزامن تردد القنوات الناقلة للهلال والمرية

في النايل سات – التردد 12226 – معدل الترميز 27500 – معامل تصحيح الخطأ 5/6 – الاستقطاب أفقي – الوضع DVB-S – التعديل QPSK.

على عرب سات – التردد 11843 – معامل الترميز 27500 – الاستقطاب أفقي – الجودة HD – معامل تصحيح الخطأ 4/3.