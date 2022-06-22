موعد مباراة الهلال والفتح بتوقيت السعودية في الدوري السعودي وجدول ترتيب الدوري السعودي

ننشر لكم موعد مباراة الهلال والفتح بتوقيت السعودية في الدوري السعودي لكرة القدم في الأسبوع التاسع والعشرين وكذلك القنوات الناقلة في الأسبوع الحاسم من أجل حسم الدوري السعودي. على اللقب خاصة أن هناك منافسة كبيرة بين الاتحاد والهلال للحصول على الدوري السعودي ، خاصة وأن ترتيب الدوري السعودي يشير إلى تساوي الاتحاد والهلال في عدد النقاط في الدوري السعودي. مسابقة الدوري السعودي لكرة القدم.

موعد مباراة الهلال والفتح بتوقيت السعودية

موعد مباراة الهلال والفتح: الساعة التاسعة مساءا بتوقيت السعودية.

ترتيب الدوري السعودي

بالنظر إلى ترتيب الدوري السعودي ، نجد أن الاتحاد والهلال يتصدران الترتيب برصيد 61 نقطة قبل الأسبوع التاسع والعشرين من مسابقة الترتيب.

# الفريق لعبه ف تي خ يقضي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 28 19 4 5 2 28:59 31 61 2 الهلال 28 18 7 3 2 27:58 31 61 3 فوز 28 17 4 7 2 34:52 18 55 4 شاب 28 15 8 5 2 35:51 16 53 5 اضمك 28 12 7 9 2 41:36 -5 43 6 الفتح 28 9 8 11 2 36:44 8 35 7 الفيحاء 28 8 10 10 2 23:21 -2 34 8 تاي 28 10 4 14 2 44:30 -14 34 9 أبها 28 9 7 12 2 42:27 -15 34 10 كوبرات 28 7 11 10 2 46:41 -5 32 11 الاهلي 28 6 13 9 2 40:37 -3 31 12 الاتفاق 28 7 10 11 2 44:38 -6 31 13 الفيصلي 28 6 12 10 2 35:26 -9 30 14 رائد 28 8 6 14 2 44:31 -13 30 15 الداخل 28 7 8 13 2 40:29 -11 29 16 رزمة 28 4 5 19 2 43:22 -21 17

يسعى الهلال للفوز بالدوري السعودي

تتسابق جميع أندية كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لإنهاء الدوري السعودي بمزيد من التركيز والمراكز ، خاصة في صراع القمة بين الاتحاد والهلال السعودي.

يشار إلى أنه في حال تمكن الهلال من الفوز على الفتح ، وكذلك إذا خسر الاتحاد من الاتفاق ، فإن الهلال السعودي سيتوج بلقب الدوري السعودي بغض النظر عن نتيجة الدور الأخير ، وهو ما يجعل المباراة ذات أهمية كبيرة بين كل من الهلال والفتح في تلك الجولة الحاسمة من الدوري السعودي لكرة القدم.

يشار إلى أن لقب الدوري السعودي حُسم ، وفي حال تساوي الفريقين في عدد النقاط ، يتم اللجوء إلى المواجهات المباشرة ، مما يدل على تفوق الهلال السعودي ، وبالتالي إذا كانت النقاط متساوية. على قدم المساواة ، سيكون الهلال السعودي بطل الدوري السعودي لكرة القدم.

توقعات نتيجة مباراة الهلال والفتح في الدوري السعودي

الجميع يتوقع أن تكون نتيجة مباراة الهلال والفتح لصالح الهلال ، خاصة في ظل الدوافع الكبيرة للهلال السعودي ، وهو ما يكفي للفوز بالجولتين الأخيرتين من أجل حسم المباراة. الصراع على لقب الدوري السعودي لصالحه.

وبالنظر إلى الجانب الآخر نجد أن الفتح السعودي يحتل المركز السادس برصيد 35 نقطة مما يجعل موقعه آمنا في جدول الدوري السعودي وغياب حالة القلق بين لاعبيه.