موعد مباراة الهلال ونوتنجهام فورست الودية والقنوات الناقلة

سيواجه فريق الهلال السعودي الأول لكرة القدم منافسه الإنجليزي نوتنغهام فورست في مباريات الزعيم الودية استعدادًا لموسم 2022-2023 الجديد.

يبدأ أول فريق كرة قدم لنادي الهلال حملته في الدوري السعودي للمحترفين الموسم الجديد أمام الخليج في 25 أغسطس.

موعد مباراة الهلال السعودي ضد نوتنغهام فورست

سيواجه الفريق الأول لنادي الهلال السعودي لكرة القدم نظيره نوتنغهام فورست، مساء الجمعة، على ملعب سان جورج بارك، داخل معسكر الزعيم في برمنغهام.

تبدأ صافرة انطلاق المباراة في الخامسة عصرًا بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة والسابعة بتوقيت أبو ظبي.

ما هي القنوات التي ستبث المباراة الودية بين الهلال ونوتنجهام فورست

ومن المقرر بث المباراة على قناة نادي الهلال السعودي على موقع يوتيوب.